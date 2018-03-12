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В Мексике состоялось досрочное голосование на выборах президента РФ

Политика
12 марта, 2:53 UTC+3 МЕРИДА корр. ТАСС, Иван Валюк

Голосование проходило с 10 по 11 марта в девяти городах

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МЕРИДА, /Мексика/, 12 марта. /Спец. корр. ТАСС Иван Валюк/. Досрочное голосование на выборах президента России завершилось в воскресенье в Мексике. Оно проходило с 10 по 11 марта в девяти мексиканских городах - так, только в столице штата Юкатан Мериде за день успели проголосовать более 40 человек. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель Россотрудничества в латиноамериканской стране Андрей Пахомов, отвечавший за работу выездного избирательного участка в Мериде.

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В этом городе проходит международная книжная ярмарка FILEY-2018, почетным гостем которой стала Россия. Участком для голосования стал один из небольших павильонов отечественной делегации. "Проголосовали более 40 человек, преимущественно это члены делегации, прибывшей в Мексику, и порядка 15 наших граждан, проживающих в городе Мерида, - сказал Пахомов. - Люди с удовольствием пришли, проголосовали, обстановка была доброжелательной". Никаких инцидентов в ходе голосования отмечено не было, к обеспечению безопасности была привлечена полиция Мериды.

Численность русскоговорящей общины в Мексике составляет порядка 17-20 тысяч человек. В день президентских выборов - 18 марта - участок для голосования будет работать в посольстве РФ в Мехико, столице латиноамериканской страны.

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