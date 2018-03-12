Досрочное голосование на выборах президента РФ в Индии организовано в 10 городах

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 марта. /ТАСС/. Досрочное выездное голосование на выборах президента России организовано в Индии для российских граждан в 10 городах. Об этом сообщил в понедельник российским журналистам в Нью-Дели посол России в Индии Николай Кудашев.

"Конечно, мы идем навстречу нашим согражданам. В каждом консульском округе - Делийском, Мумбайском, Ченнайском и Калькуттском - частично уже прошли, а также будут проведены досрочные голосования, чтобы граждане России, проживающие в Индии, или находящиеся здесь в командировке, либо по частным приглашениям, а также в деловых и туристических поездках, достигшие 18-летнего возраста, и не имеющие возможности проголосовать на одном из избирательных участков 18 марта, смогли бы реализовать свои избирательные права", - сказал посол.

Он отметил, что 5 марта состоялось выездное досрочное голосование в центральной делийской тюрьме "Тихар", где под следствием находится гражданин России, 6 марта - в городе Маяпур (штат Западная Бенгалия), где находится штаб-квартира организации Международное общество сознания Кришны и постоянно проживают несколько сотен российских граждан. В Мумбайском консульском округе выездное досрочное голосование прошло в городе Насик (штат Махараштра) 11 марта. В Ченнайском консульском округе в городах Тривандрум и Вишакхапатнам российские граждане смогли проголосовать 10 марта, в городе Хайдарабад и на площадке АЭС "Куданкулам", где работают российские специалисты, - 11 марта.

"Мы предусмотрели обширное выездное досрочное голосование, которое затрагивает все города, где проживает значительное число россиян", - подчеркнул Кудашев.

Он рассказал, что в Делийском консульском округе выездные досрочные голосования еще пройдут в городах Наггар и Куллу 15 марта. В Ченнайском консульском округе в тюрьме "Пужал-2", где под следствием находится российских гражданин - 12 марта, в городе Бангалор - 13 марта, а в городе Ауровиль - 16 марта.

В день голосования 18 марта избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00 по индийскому времени в Нью-Дели, Мумбаи, Ченнаи и Колкате, а также в Панаджи (штат Гоа). "Российские граждане включаются в список избирателей при предъявлении внутреннего или заграничного паспорта на основании устного обращения в день голосования либо открепительного удостоверения", - отметил посол России в Индии.

Полноценный участок в Гоа

Полноценный избирательный участок в штате Гоа, где ранее проходило лишь выездное голосование, впервые будет открыт для россиян, которые захотят отдать свой голос на выборах.

"Все российские дипломатические учреждения в Индии примут участие в организации этого голосования: это посольство в Нью-Дели, а также генеральные консульства в Мумбаи, Ченнаи и Калькутте. Для наших граждан будут открыты избирательные участки в этих четырех городах, а также пятый полноценный участок в городе Панаджи - впервые в месте, пользующемся особой популярностью у наших туристов. Все отдыхающие россияне смогут внести свой вклад в выбор будущего нашей страны", - сказал Кудашев.

Он напомнил, что общее число сформированных избирательных участков за рубежом по состоянию на начало марта составило беспрецедентную цифру - 393 (на предыдущих президентских выборах - 378). Расширена география досрочных и выездных голосований: если в 2012 году они проводились в 166 городах 62 стран, то сейчас их число возросло до 356 в 90 государствах.

"Что касается работы избирательных участков в Индии, то они, как и в нашей стране, будут открыты 18 марта с 08:00 до 20:00 по индийскому времени. Российские граждане будут включены в список избирателей при предъявлении внутреннего или заграничного паспорта на основании устного обращения в день голосования либо открепительного удостоверения", - отметил дипломат.