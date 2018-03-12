Досрочное голосование на выборах президента РФ прошло на самом северном участке России

АРХАНГЕЛЬСК, 12 марта. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах президента России прошло на самом северном избирательном участке страны, который находится на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Участок на ЗФИ создан впервые, а досрочное голосование проводится на архипелаге потому, что в день выборов из-за непогоды есть риск данные не получить.

"Бюллетени на ЗФИ были доставлены на самолете, причем член комиссии не мог туда вылететь около двух недель [из-за плохой погоды], но вот накануне голосования вылетели", - рассказала ТАСС председатель территориальной избирательной комиссии Приморского района Елена Черныш.

Остров белых медведей

Земля Александры - самый западный остров архипелага и один из самых больших. В конце февраля здесь закончилась самая длинная в России полярная ночь. Люди на острове живут круглый год: здесь находится самая северная в России пограничная застава "Нагурское", объект Северного флота и база национального парка "Русская Арктика".

Два инспектора нацпарка, чтобы проголосовать, ехали до избирательного участка восемь километров на снегоходах. "Опорный пункт парка находится на побережье бухты Северной, а участок - в центральной части острова, не покрытой ледником", - рассказал ТАСС госинспектор парка по охране окружающей среды Денис Менников.

Ехали, разумеется, с оружием, поскольку Земля Александры - это дом белых медведей, на острове они устраивают родильные берлоги. "Три дня назад видели в бухте медведя. Последнее время редко встречаются. Появиться могут, конечно!" - пояснил Менников.

Стопроцентная явка

В день голосования на Земле Александры светило солнце, но температура опустилась до минус 27. О том, будет ли возможность проголосовать, Денис до отъезда в командировку не знал - на острове он находится уже не первый месяц. Его коллега Александр Морев прилетел на Землю Александры недавно, сменив другого инспектора. Оба они заранее подали заявления о внесении в списки.

"Право участвовать в выборах вдали от места регистрации позволили изменения в избирательном законодательстве, о которых нам было известно из СМИ задолго до отъезда в командировку на Землю Франца-Иосифа. Но об организации выборного процесса вообще и открытии избирательного участка стало известно лишь в начале февраля. Мы были очень рады появившейся возможности поучаствовать в политической жизни нашей огромной страны, находясь на ее северных окраинах!", - рассказал Морев.

Участок на острове работал целый день: с 8 до 20 часов. "На Земле Франца-Иосифа у нас 100-процентная явка: 378 человек в списке, все 378 проголосовали", - сообщила ТАСС Елена Черныш.

Единственный телефон

В этот день голосование проходило и на одном из самых дальних участков Архангельской области - в деревне Шегмас Лешуконского района. Чтобы рассказать об этом, члены участковой избирательной комиссии ждали звонка у единственного на несколько населенных пунктов спутникового таксофона, прямо на улице. "У нас сейчас здесь минус 28, солнышко светит, - сказал ТАСС заместитель председателя участковой избирательной комиссии Виктор Поташев. - Мы приехали накануне, переночевали. Голосование проходит в сельском клубе".

В Шегмасе нет ни мобильной, ни стационарной телефонной связи, по ТВ только два канала. "Первый канал идет, второй плохо работает, у жителей здесь спутниковые тарелки, а телефон - да, один таксофон, да и тот не всегда работает", - сказал ТАСС член УИК Иван Ляпунов.

Комиссия ехала несколько часов на снегоходах из Вожгоры 90 км вдоль реки - по-другому в Шегмас не попасть. "Лесная дорога еще есть, но ее никто не чистит, летом она вообще непроходима, только на лодке", - пояснил Виктор Поташев. Из Шегмаса комиссия поехала в деревню Ларькино, где всего два жителя. "В целом у нас по списку на сегодня 21 избиратель", - сказал Поташев.

"У нас очень большой район, - рассказал ТАСС председатель Лешуконской территориальной избирательной комиссии Виктор Хохлов. - Где-то до избирателей надо ехать 90 км, где-то 30. Летом все эти населенные пункты за реками находятся, сейчас добираемся вездеходами или снегоходами "Буран".

Как пояснил Хохлов, из внесенных в списки досрочного голосования 355 человек в Лешуконье проголосовали 207. "Все, у нас досрочное голосование закончено. Теперь уже в день выборов", - сказал он. Всего в районе около семи тысяч избирателей.

Как сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии Архангельской области Андрей Контиевский, на утро 12 марта в регионе досрочно проголосовало 1309 избирателей. "В некоторых районах области досрочное голосование продолжится и на этой неделе", - сказал он. В регионе досрочно может проголосовать до 3-4% избирателей.