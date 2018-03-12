Памфилова требует "хватать за руку" распространителей фейков о нарушениях на выборах

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова призвала коллег в регионах пресекать распространение фальшивых сообщений о нарушениях избирательного законодательства. Об этом она заявила в понедельник в ходе заседания рабочей группы ЦИК по рассмотрению жалоб.

"Очень мощно набирает силу такое движение, как фабрикация ложных фальсификаций, мнимых фальсификаций, чтобы дискредитировать выборы, кто во что горазд. Это тоже вовремя надо выявлять, хватать за руку", - сказала она.

Поводом для заявления Памфиловой стало рассмотрение жалобы жителя Нижегородской области. Он написал в ЦИК о том, что его бывшую жену, сотрудницу детского сада в Санкт-Петербурге начальство заставляет голосовать на участке рядом с работой и настоятельно рекомендует отдать голос за определенного кандидата.

В ходе сеанса видеосвязи сама сотрудница детсада заявила членам рабочей группы ЦИК, что даже не знала о жалобе бывшего мужа. Она пояснила, что решила голосовать рядом с детским садом, потому что потом планировала навестить своих детей, которые живут недалеко.

"Я вообще не знала, что кто-то куда-то написал. Я собиралась голосовать рядом с садиком, потому что там дети рядом живут", - сказала она. Женщина уточнила, что в разводе с заявителем уже три года, он заезжал забрать вещи и увидел ее заявление о прикреплении к другому участку.

Выслушав объяснения женщины, Памфилова заявила, что не видит вообще смысла здесь что-то обсуждать. "Это же клевета в чистом виде, надо к нему принять меры административного воздействия <...> В соответствующие правоохранительные органы мы направим эти материалы, я думаю, что какой-то административный штраф грозит заявителю", - сказала она. Руководитель правового управления ЦИК Сергей Алешкин заметил, что эта жалоба - "пример фейкового обращения", о котором фигурант жалобы, чьи права якобы нарушены, даже не знает.