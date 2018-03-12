Таганрогская таможня отменила приказ о голосовании сотрудников после вмешательства ЦИК

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Руководство Таганрогской таможни после поступившей в Центризбирком России жалобы и проведенной проверки отменило приказ об обязательном участии своих сотрудников в выборах президента РФ. ЦИК в связи с этой ситуацией направит материалы в Федеральную таможенную службу и Администрацию президента РФ. Об этом сообщила в понедельник председатель ЦИК Элла Памфилова.

В понедельник на заседании рабочей группы ЦИК по рассмотрению жалоб рассмотрели обращение гражданина о принуждении сотрудников Таганрогской таможни брать открепительные удостоверения и голосовать 18 марта на определенном участке.

"Таганрогской таможней действительно было издано распоряжение от 26 февраля 2018 года об участии в голосовании на выборах президента, которое не было реализовано и отменено приказом Таганрогской таможней от 5 марта 2018 года", - сказала Памфилова, напомнив, что распоряжение было основано на старом законодательстве, в настоящее время открепительные удостоверения не используют.

Председатель избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров сообщил, что после получения жалобы из Центризбиркома комиссия провела проверку с выездом в Таганрог. "В этот же день данный нормативный акт был отменен", - подчеркнул он. "Мы встретились с рабочим коллективом, никто не высказал, что его права нарушены <...> Думаю, что вопрос исчерпан, мы оставили этот вопрос на контроле", - сказал Буров.

"То есть фактически то, что к нам вовремя поступила эта информация, подвигло отменить незаконное совершенно постановление", - резюмировала Памфилова. Она добавила, что не видит оснований для обращения в Генпрокуратуру. "Есть необходимость руководству Федеральной таможенной службы направить и продублировать в администрацию президента", - сказала она.