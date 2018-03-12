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Более 160 избирателей проголосовали досрочно на полярных станциях на выборах президента РФ

Политика
12 марта, 15:32 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 12, марта. /ТАСС

По последним данным, всего 162 человека проголосовало на пяти станциях

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Свыше 160 избирателей проголосовали досрочно на пяти полярных станциях на выборах президента РФ. Об этом сообщил журналистам в понедельник председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Панкевич.

"По данным на 12 марта, досрочно проголосовали на пяти полярных станциях 162 избирателя", - сказал Панкевич. По его словам, всего городская избирательная комиссия согласовала создание временных избирательных участков на 103 судах, находящихся в плавании, и семи полярных станциях, включая две в Арктике. Панкевич отметил, что голосование на судах продолжается.

По данным Арктического и Антарктического научно- исследовательского института, коллектив стационара "Ледовая база "Мыс Баранова" из 19 человек проголосовал 6 марта. Кроме того, досрочное голосование было организовано на всех антарктических станциях.

Всего на территории Петербурга создано 30 территориальных и 1880 участковых избирательных комиссий, где предстоит проголосовать 3,8 млн избирателей. Созданы временные избирательные участки в 44 медучреждениях, аэропорту Пулково, Московском и Ладожском вокзалах, трех следственных изоляторах и одном пункте для лиц без определенного места жительства. Следить за ходом выборов будут около 4 тыс. наблюдателей от Общественной палаты города.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.

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