Путин назначил Владимира Желтова послом в Судане

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Владимира Желтова послом РФ в Судане. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Назначить Желтова Владимира Филипповича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Судан", - говорится в сообщении.

Ранее Желтов выполнял обязанности советника посольства РФ в Сирии. В 2013 году указом президента он был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.