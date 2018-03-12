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Путин назначил Владимира Желтова послом в Судане

Политика
12 марта, 18:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

В 2013 году Владимир Желтов был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Владимира Желтова послом РФ в Судане. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Назначить Желтова Владимира Филипповича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Судан", - говорится в сообщении.

Ранее Желтов выполнял обязанности советника посольства РФ в Сирии. В 2013 году указом президента он был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

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