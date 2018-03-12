Почти 40% избирательных участков Воронежской области оборудовали видеокамерами

ВОРОНЕЖ, 12 марта. /ТАСС/. Более 670 из 1,7 тыс. избирательных участков Воронежской области оснащены видеокамерами, их монтаж завершен. Видеонаблюдение будет организовано и во всех территориальных избирательных комиссиях региона. Об этом в понедельник сообщила пресс- служба областной администрации.

"Видеонаблюдение на выборах президента Российской Федерации будет осуществляться в помещениях для голосования 673 избирательных участков, а также во всех 39 территориальных избирательных комиссиях. На настоящий момент монтаж видеокамер завершен", - сообщили в пресс- службе администрации Воронежской области.

По данным Избиркома Воронежской области, в регионе для проведения выборов президента РФ 18 марта создано 1 тыс. 715 избирательных участков, камеры видеонаблюдения установлены в 39,2% из них. "В регионе зарегистрировано 1,87 млн избирателей, из них более 60 тыс. человек решили проголосовать не по месту регистрации, а по месту нахождения", - добавили в ведомстве.