Российская делегация в СПЧ ООН осудила нападки западных стран на Иран

ЖЕНЕВА, 12 марта. /ТАСС/. Обвинения и выпады в адрес Ирана, прозвучавшие в Совете ООН по правам человека (СПЧ), - наглядный пример политизации правозащитной тематики. Такую позицию изложила в понедельник российская делегация на 37-й сессии СПЧ ООН в Женеве.

В ходе интерактивного диалога США раскритиковали Тегеран за "насильственное подавление мирных протестов", Великобритания выразила "глубокую обеспокоенность дискриминацией религиозных меньшинств", а Канада заявила об "озабоченности по поводу плохих условий в местах заключения" в Иране. С упреками и обвинениями в адрес Тегерана выступили и делегации Франции, Бельгии, Норвегии, Исландии, Израиля и Новой Зеландии.

В этой связи представитель российской делегации Кристина Сукачева заявила, что в СПЧ вновь проявился "политизированный и конъюнктурный подход к проблематике обеспечения и защиты прав человека". "Не нужно быть профессионалом, чтобы понять: некоторые прозвучавшие в адрес Ирана обвинения и выпады являются элементами одной стратегии, целью которой является все что угодно, но только не торжество гуманизма и справедливости, - сказала Сукачева. - Обсуждение иранской темы в СПЧ не имеет ничего общего с заботой о правах человека в этой стране".

Нападки западных стран решительно отверг генеральный секретарь Высшего совета Ирана по правам человека Мохаммад Джавад Лариджани. Он напомнил об "огромных жестокостях", совершенных США в Йемене и других странах, выразив недоумение тем, что Вашингтон и его европейские союзники "считают себя лидерами в области прав человека". Лариджани отверг позицию, согласно которой западные либеральные ценности считаются единственно правильным образом жизни.

Представитель Белоруссии отметил на сессии, что доклад по Ирану, подготовленный спецдокладчиком ООН Каталиной Девандас Агилар, не содержит объективной информации. Рассматривать положение в области прав и свобод в той или иной стране нужно при уважении ее суверенитета, напомнил он.

Делегация Кубы расценила наличие в СПЧ специальной процедуры по Ирану как "пример политизации и двойных стандартов". По мнению делегации Венесуэлы, подобная практика серьезно подрывает легитимность СПЧ. Представитель КНДР в своем выступлении подчеркнул, что доклад по Ирану далек от реальности, содержит искаженные сведения и игнорирует позитивные перемены в стране.