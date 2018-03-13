Избиратели до 17 марта могут подать спецзаявления о голосовании на удобном участке

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Участковые избирательные комиссии (УИК) начинают во вторник прием от граждан специальных заявлений для голосования по месту пребывания. До 14 часов 17 марта у россиян есть возможность прикрепиться к удобному участку, но теперь сделать это можно только по месту прописки.

С 31 января подать заявление о голосовании по месту пребывания можно было в любом территориальном избиркоме, многофункциональном центре вне зависимости от места регистрации, а также на портале госуслуг. С 25 февраля заявления принимали и участковые комиссии (также вне зависимости от прописки избирателя). Как сообщал ЦИК ранее, по состоянию на 12 марта более 4,2 млн человек воспользовались такой возможностью.

Прием заявлений без привязки к месту регистрации избирателя завершился 12 марта. Однако у тех, кто в последние пять дней перед выборами поймет, что проголосовать по месту прописки не может, например из-за срочной командировки, остается шанс реализовать свое активное избирательное право 18 марта.

Для этого необходимо оформить специальное заявление в УИК по месту регистрации до 14:00 по местному времени 17 марта. "Специальное заявление остается у избирателя и в день голосования изымается на избирательном участке. Оно снабжено несколькими степенями защиты, включая специальный знак (марку)", - поясняется в посвященных голосованию по месту пребывания материалах Центризбиркома России.

По решению ЦИК изготовлено 3 млн таких спецмарок, 2 млн распределено по регионам, 1 млн находится в резерве. Больше всего спецмарок - 151 тыс. 600 - направили в Московскую область, на втором месте - Москва (102 тыс.).

Спецмарка состоит из двух частей. Когда человек придет 18 марта голосовать на выбранный участок, часть марки переместят с заявления в список избирателей напротив фамилии голосующего, чтобы исключить возможность повторного голосования.

При подаче заявления избиратель должен сразу указать номер УИК, на котором хочет проголосовать 18 марта. Определиться с этим можно с помощью интерактивной карты на сайте ЦИК.

Если избиратель подал заявление о прикреплении к участку не по месту регистрации, но обстоятельства изменились, и он придет в день выборов на свой участок, ему дадут возможность проголосовать. "Но придется подождать на участке: члены УИК должны будут убедиться, что избиратель не проголосовал в другом месте", - говорится в памятке ЦИК.

Выборы президента России пройдут 18 марта.