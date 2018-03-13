Косачев назвал полной деградацией обвинения Британии в адрес России по делу Скрипаля

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Обвинения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в адрес России по делу о предполагаемом отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии является полной деградацией Британии, которая оставляет все меньше почвы для взаимодействия с РФ. Такое мнение высказал во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Тереза Мэй в понедельник обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей и заявила о готовности принять дополнительные меры против РФ. Мэй назвала этот инцидент "неизбирательным и безответственным действием России против Соединенного Королевства". Боевое нервно-паралитическое вещество, по ее словам, было разработано в России. Посол РФ был вызван в британский МИД в связи с делом о предполагаемом отравлении.

"Логика в нынешних обвинениях отсутствует полностью, если только не принять за логику становящееся маниакальным стремление Запада, где Британия одна из запевал, раз за разом навешивать на Россию все смертные грехи. Откровенно беспокоит сама тенденция - мы тут у себя решили, сами расследовали, сами вынесли приговор, сами судим. А Россия должна оправдываться даже без предъявления ей доказательств и без участия на всех стадиях процесса. Для "королевы судов" Британии это деградация полная: тотальная презумпция виновности, когда доказывает не суд и не прокурор, а обвиняемый", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Парламентарий указал на отсутствие доказательной базы и вызывающее серьезные подозрения явное стремление "наследить" в этом эпизоде. "Даже мне очевидно, что спецоперация по устранению неугодного лица, реализованная профессионалами, не должна была бы оставить следов. <...> В этом же эпизоде (опять - если принять на веру, что данные не подтасованы и что британские криминалисты не ошиблись) сделано все, чтобы "наследить". А точнее - пустить следствие по "единственно верному" следу", - добавил он.

Косачев назвал такие действия "окончательным переходом запада в режим сталинских "троек". "Почвы для взаимодействия все меньше: какое взаимодействие у репрессированного с карательной системой, кроме принуждения первого к безропотному подчинению последней?" - считает сенатор.

Он заявил, что публичные бездоказательные обвинения Лондона в адрес Москвы в ультимативном ключе "вызывают столь же сильные чувства отвращения и неприятия, что и те, которые, наверно, испытало большинство британцев, узнав о покушении на Скрипалей".

Дело Скрипаля

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.