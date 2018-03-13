МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Володин назвал обвинения в адрес РФ по делу Скрипаля циничным вмешательством в дела России перед выборами.

"Те действия, которые мы сейчас наблюдаем, говорят о том, что это спланированные акции, которые являются формой влияния в том числе на избирательную кампанию,<...> чтобы попытаться дискредитировать Россию в глазах мировой общественности, чтобы создать этот неблагоприятный фон ведения избирательной кампании", - сказал глава нижней палаты парламента. "Это вмешательство в наши дела, это вмешательство в наши выборы. Эта форма - самая циничная, когда под угрозу ставится здоровье граждан", - добавил он.

Володин вновь подчеркнул, что ответственность в данной ситуации лежит именно на Великобритании и ее властях. "Нашим коллегам, депутатам парламента Великобритании, было бы правильно взять и жестко спросить с госпожи Мэй за эти заявления, разобраться в этой ситуации, если есть такое желание, но уж точно не перекладывать это все с больной головы на здоровую", - заявил председатель Госдумы.

Также спикер Госдумы предложил обсудить обвинения Лондона в адрес РФ в связи с делом Скрипаля на Парламентской ассамблее ОБСЕ.

Ранее он заявил, что ответственность за покушение на Скрипаля и других граждан РФ лежит на Великобритании, а ее премьер-министр Тереза Мэй пытается отвести подозрения от своей страны.

"Было бы правильно этот вопрос обсудить в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ", - сказал журналистам глава нижней палаты парламента.

Дело Скрипаля

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Палате общин британского парламента, заявила, что Россия с большой долей вероятности причастна к инциденту со Скрипалем и его дочерью Юлией. По ее словам, экс-полковник ГРУ и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом такого типа, который производится в России. При этом Мэй назвала инцидент со Скрипалем "неизбирательным и безответственным действием России против Соединенного Королевства".

Комментируя высказывания Мэй, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходившее в британском парламенте цирковым шоу, заметив, что Лондон приступил к очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. Захарова призвала британские власти раскрыть итоги расследования дел Литвиненко, Бориса Березовского, Александра Перепиличного и многих других, кто "загадочно умер на британской земле".