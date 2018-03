Деятельность немецкой и литовской НПО признана нежелательной в РФ

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Минюст РФ включил в список нежелательных в России международных неправительственных организаций немецкую и литовскую организации.

"13 марта в соответствии с федеральным законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на основании решения заместителя генерального прокурора РФ от 12 марта 2018 года в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, Минюстом России включены: European Platform for Democratic Elections (EPDE) (Европейская платформа за демократические выборы, ФРГ) и International elections study center (IESC) (Международный центр электоральных исследований, Литовская Республика)", - говорится в сообщении министерства.

Таким образом в России уже 13 неправительственных международных организаций признаны нежелательными.

В список включены две британские организации "Открытая Россия" - OR (Otkrytaya Rossia) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия"), "Институт современной России" (США). Последней в перечень была включена в июне 2017 года румынская организация The Black Sea Trust for Regional Cooperation (Черноморский фонд регионального сотрудничества).