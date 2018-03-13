Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Деятельность немецкой и литовской НПО признана нежелательной в РФ

Политика
13 марта, 18:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Соответствующее решение принял заместитель генпрокурора России

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Минюст РФ включил в список нежелательных в России международных неправительственных организаций немецкую и литовскую организации. 

"13 марта в соответствии с федеральным законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на основании решения заместителя генерального прокурора РФ от 12 марта 2018 года в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, Минюстом России включены: European Platform for Democratic Elections (EPDE) (Европейская платформа за демократические выборы, ФРГ) и International elections study center (IESC) (Международный центр электоральных исследований, Литовская Республика)", - говорится в сообщении министерства.

Смотрите также

Нежелательные организации на территории России. Досье

Таким образом в России уже 13 неправительственных международных организаций признаны нежелательными.

В список включены две британские организации "Открытая Россия" - OR (Otkrytaya Rossia) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия"), "Институт современной России" (США). Последней в перечень была включена в июне 2017 года румынская организация The Black Sea Trust for Regional Cooperation (Черноморский фонд регионального сотрудничества).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Водительские права москвичей могут начать продлевать автоматически
2
Захарова: ни одно британское СМИ в России работать не будет, если Лондон закроет RT
3
Захарова: никто не может выдвигать России 24-часовые ультиматумы
4
Эвакуированных после взрыва в Петербурге жильцов дома разместят в здании гимназии
5
Источник: полковник Захарченко готов дать показания на сотрудников ФСБ
6
Тиллерсон не встретился с Лавровым, так как знал о своем скором увольнении
7
В подъезде жилого дома на юге Санкт-Петербурга произошел взрыв
Темы дня
Новости партнеров
Реклама