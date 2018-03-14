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Во Вьетнаме началось досрочное голосование по выборам президента России

Политика
14 марта, 6:43 UTC+3 ХАНОЙ ХАНОЙ 14, марта. /ТАСС

На острове Фукуок голосование организуется впервые, отметили в генконсульстве РФ

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ХАНОЙ, 14 марта. /ТАСС/. Досрочное голосование по выборам президента РФ началось в среду во Вьетнаме. Как сообщил ТАСС генеральный консул России в южном городе Хошимин Алексей Попов, досрочные выборы проводятся в курортных городах, где отдыхает большое число российских туристов, а также в провинции Бария-Вунгтау для сотрудников российско-вьетнамского нефтедобывающего совместного предприятия (СП) "Вьетсовпетро", работающих вахтовым методом на морских буровых платформах.

По словам генконсула, в юрисдикцию южного консульского округа входят два избирательных участка, образованных в Хошимине и в городе Вунгтау, где базируется штаб-квартира СП "Вьетсовпетро". "Решением ЦИК нам дано право на проведение досрочного выездного голосования по нескольким пунктам - Нячанг, Фантиет, остров Фукуок, которые наиболее часто посещают российские туристы и в провинции Бария- Вунгтау", - сообщил Попов. В Нячанге выборы проводятся 14 марта, а в Фантхиете и на Фукуоке они состоятся 16 марта.

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Генконсул обратил внимание, что на острове Фукуок голосование организуется впервые в истории. "По сообщению наших туроператоров, сейчас на острове отдыхают несколько сотен российских туристов. Любой имеющий право голоса россиянин, находящийся во Вьетнаме, может принять участие в выборах, предъявив действующий загранпаспорт", - отметил он.

В рамках подготовки к проведению выборов президента РФ в южной части Вьетнама генконсульство в Хошимине проработало с властями южных провинций все вопросы, связанные с практической организацией голосования. Руководители местных органов власти заверили российскую сторону, что окажут всю необходимую поддержку и содействие в процессе организации и проведения голосования по выборам президента РФ.

В посольстве РФ в Ханое ТАСС сообщили, что в основной день выборов 18 марта на всей территории Вьетнама будут действовать четыре избирательных участка. Они расположатся в здании российского посольства в Ханое, в генеральных консульствах РФ в Хошимине и в центральном городе Дананге, а также в Вунгтау в жилом городке СП "Вьетсовпетро".

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