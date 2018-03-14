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Россия и Белоруссия подтвердили готовность к максимальной координации в борьбе с террором

Политика
14 марта, 11:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Секретарь СБ РФ Николай Патрушев и государственный секретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась также обсудили подготовку к выборам 18 марта и к чемпионату мира по футболу

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Москва и Минск подтвердили взаимную готовность к максимальной координации позиций по ключевым вопросам борьбы с терроризмом. Как сообщили в пресс-службе Совбеза России, речь об этом шла на консультациях экспертов аппаратов Совбезов РФ и Белоруссии, которые прошли в Гродно.

"Стороны подтвердили готовность к максимальной координации позиций двух стран по ключевым вопросам контртеррористической тематики на основных международных площадках", - говорится в сообщении.

На консультациях, которые провели секретарь СБ РФ Николай Патрушев и государственный секретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась, обсуждались актуальные вопросы, затрагивающие различные аспекты обеспечения безопасности двух стран.

"В частности, рассмотрены угрозы, исходящие от планомерного наращивания военного присутствия и развития военной инфраструктуры НАТО у границ Союзного государства", - сообщили в пресс-службе. Обсуждались дальнейшие перспективы двустороннего военного сотрудничества.

"Отмечено, что знаковым событием, ярко отражающим союзнический характер отношений между двумя странами, стало российско-белорусское совместное стратегическое учение "Запад-2017", - рассказали в Совбезе России. - Подчеркнуто, что утверждение в 2018 году актуализированной Военной доктрины Союзного государства будет способствовать укреплению общей обороноспособности двух государств и их дальнейшей интеграции".

Уточняется, что Николай Патрушев обсудил с Станиславом Засем подготовку к выборам президента РФ на участках, открывающихся в Белоруссии.

"Затронута тема проведения выборов президента Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе СБ РФ. - На территории Белоруссии открыто 13 избирательных участков, оказывается содействие в обеспечении безопасности мест проведения голосования".

"В связи с проведением в России чемпионата мира по футболу обсуждены вопросы, связанные с порядком въезда болельщиков третьих стран в Россию через территорию Белоруссии", - добавили в СБ РФ.

В сообщении отмечается, что прошедшие в Гродно под руководством Патрушева и Зася консультации по вопросам безопасности "подтвердили схожесть позиций России и Белоруссии по основным вопросам обеспечения региональной безопасности, а также необходимость подобных встреч для согласования совместных подходов к решению существующих проблем".

"Согласованными усилиями аппаратов Советов безопасности удалось оперативно разрешить проблемные вопросы межведомственного взаимодействия органов систем обеспечения национальной безопасности Белоруссии и России, - отметили в СБ РФ. - Это касается возобновления выдачи разрешительных документов на взаимные поставки продукции военного назначения, организации взаимного информационного обмена между министерствами обороны о мероприятиях военной направленности вблизи совместной госграницы, ряда иных вопросов".

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ЧМ-2018 по футболу Отношения России и НАТО Выборы президента РФ - 2018 Стратегические учения "Запад-2017" Противодействие терроризму в России
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