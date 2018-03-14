Путин поздравил Меркель с переизбранием федеральным канцлером ФРГ

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ангеле Меркель по случаю ее переизбрания на пост федерального канцлера Германии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"В телеграмме глава Российского государства подчеркнул важность развития двустороннего российско-германского сотрудничества в различных сферах, а также конструктивного взаимодействия стран на международной арене", - говорится в сообщении.

Путин также пожелал Меркель и всем членам нового федерального правительства Германии крепкого здоровья, благополучия и успехов.

Ранее в среду большинство депутатов германского Бундестага проголосовало за переизбрание Меркель на пост главы правительства. В ее поддержку выступили 364 депутата, всего было признано действительными 688 голосов. В Бундестаге представлены 709 депутатов.