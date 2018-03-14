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СК РФ и минюст Сирии договорились о помощи в расследовании террористических преступлений

Политика
14 марта, 14:02 UTC+3 МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Соответствующий протокол председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин подписал в ходе визита в Дамаск

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе визита в Дамаск подписал протокол о взаимодействии в расследовании террористических преступлений. Как отмечается в сообщении официального представителя СК РФ Светланы Петренко на сайте ведомства, "Александр Бастрыкин в ходе визита 13 марта в Сирийскую Арабскую Республику (САР) провел ряд встреч с представителями сирийских компетентных органов в Дамаске".

"По завершении переговоров подписан протокол о сотрудничестве между СК России и министерством юстиции САР. Стороны отметили, что сотрудничество в рамках протокола предусматривает содействие в расследовании преступлений и обмен информацией по лицам, причастным к совершению террористических преступлений, что позволит оперативно принимать решения в рамках расследования уголовных дел указанной категории", - говорится в сообщении СК.

В ходе визита Бастрыкин встретился в Дамаске с начальником Бюро национальной безопасности САР дивизионным генералом Али Мамлюком, обсудив с ним вопросы расследования преступлений террористической направленности, а также преступлений в отношении российских военнослужащих на территории Сирии.

В ходе встречи с министром юстиции Сирийской Арабской Республики Ишамом Аш-Шааром и главой комитета по документированию террористических преступлений - заместителем министра юстиции Тайсиром Ас-Самади обсуждались механизмы практического взаимодействия с учетом компетенции ведомств.

"Александр Бастрыкин поблагодарил сирийские компетентные органы за всемерное содействие российскому следствию в расследовании уголовных дел, подчеркнув, что совместными усилиями удается собрать значительную доказательственную базу и конкретные лица будут привлечены к уголовной ответственности за содеянные противоправные деяния", - сообщили в СК. Глава ведомства выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества с сирийскими коллегами в таком же позитивном ключе и помощь правоохранительных органов САР в обеспечении проведения следственных действий на территории Сирии.

Во второй половине дня Бастрыкин посетил российскую военную базу в Хмеймиме, где провел совещание со следователями СК России, дав им ряд конкретных поручений и указаний.

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