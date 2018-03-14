Источник: использованными в деле Скрипаля химпрепаратами владели различные страны

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Различные государства владели химическими препаратами, которые, согласно данным британской прессы, использовались при нападении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в МИД РФ.

"Никаких официальных данных от британской стороны в Москву не поступало относительно вещества, которое было использовано в ходе нападения на Скрипаля: вся информация исключительно почерпнута из прессы, - сказал собеседник. - Но что касается названных в публичном пространстве технологий и химических препаратов, которые могли быть использованы на территории Великобритании, то в интернете доступна информация, согласно которой ими владели различные государства".

По данным источника, Министерство иностранных дел России в ближайшее время опубликует открытые данные по химвеществу, использованному при отравлении Скрипаля.

"В ближайшее время обнародуем эти открытые данные", - сказал собеседник.

Как сообщил источник в МИД РФ, Москва призывает Лондон перестать скрывать данные по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и предоставить их в соответствии с официальными процедурами.

"Вновь подтверждаем настоятельный призыв к Лондону перестать скрывать имеющуюся информацию, перестать манипулировать общественным мнением и запустить официальные процедуры по обмену данными, предусмотренные международно-правовым регламентом", - сказал собеседник.