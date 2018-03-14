Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия призвала СПЧ ООН уделять больше внимания правам человека в ЕС, США и на Украине

Политика
14 марта, 15:46 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 14, марта. /ТАСС

Российский дипломат обратил внимание СПЧ ООН на дела по сексуальному насилию в отношении детей в Великобритании, а также на высокий уровень антисемитизма во Франции и Германии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЖЕНЕВА, 14 марта. /ТАСС/. Россия призвала Совет ООН по правам человека (СПЧ) уделять больше внимания проблемам в области прав и свобод в США, на Украине и странах Евросоюза. В выступлении на сессии СПЧ в среду представитель делегации РФ Евгений Устинов, в частности, обратил внимание на многочисленные нерасследованные дела по сексуальному насилию в отношении детей в Великобритании и высокий уровень этнической нетерпимости и антисемитизма во Франции и Германии.

"В Великобритании остаются нерасследованными многочисленные резонансные дела по сексуальному насилию в отношении детей, высок уровень домашнего насилия, требует улучшения ситуация в тюрьмах, сокращается уровень социальной защищенности малоимущих категорий населения, - отметил дипломат. - В Евросоюзе, в первую очередь, в Германии и Франции, по-прежнему высок уровень этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии, антисемитизма". Миграционный кризис, подчеркнул он, привел к возрастанию мигрантофобии даже в таких традиционно толерантных странах, как Нидерланды и Дания.

В России обеспокоены нарушениями права на свободу религии в Европе, в частности, попытками ввести в норму принцип некой религиозной нейтральности, продолжил Устинов. Во Франции, напомнил он, пытаются спилить христианские кресты с памятников культуры, некоторые немецкие фирмы удаляют кресты с фотографий греческих храмов на упаковках продуктов, а в ряде европейских городов запретили установку рождественских елок.

Коснувшись положения в США, дипломат отметил, что количество осужденных взрослых американцев за последние 15 лет утроилось, и что шансы попасть за решетку у афроамериканцев в шесть раз выше, чем у белых. В Канаде острыми остаются проблемы обеспечения прав коренного населения, насилия в отношении женщин, положения детей-сирот.

Представитель российской делегации привлек внимание также к росту радикализма и неонацизма на Украине, где "власти не могут и, видимо, не хотят обуздать праворадикалов". Царящая в этой стране атмосфера страха и насилия, разгул праворадикальных сил, преследование журналистов, священнослужителей, борьба с инакомыслием, запрет на въезд деятелям культуры "стали повседневным явлением". "Призываем Совет уделять больше внимания этим проблемам", - заключил Устинов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Дания Канада Россия Франция Украина Германия Швейцария Нидерланды Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата в связи с делом Скрипаля
2
В Калужской области задержали членов "спящей" ячейки ИГ
3
Захарова: Мэй не может оценивать, достоин ли Лавров должности главы МИД РФ
4
Евросоюз планирует обновить визовую политику
5
Песков: Кремль не приемлет языка ультиматума со стороны Лондона
6
Экскаватор упал на электричку на северо-востоке Москвы
7
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама