Россия призвала СПЧ ООН уделять больше внимания правам человека в ЕС, США и на Украине

ЖЕНЕВА, 14 марта. /ТАСС/. Россия призвала Совет ООН по правам человека (СПЧ) уделять больше внимания проблемам в области прав и свобод в США, на Украине и странах Евросоюза. В выступлении на сессии СПЧ в среду представитель делегации РФ Евгений Устинов, в частности, обратил внимание на многочисленные нерасследованные дела по сексуальному насилию в отношении детей в Великобритании и высокий уровень этнической нетерпимости и антисемитизма во Франции и Германии.

"В Великобритании остаются нерасследованными многочисленные резонансные дела по сексуальному насилию в отношении детей, высок уровень домашнего насилия, требует улучшения ситуация в тюрьмах, сокращается уровень социальной защищенности малоимущих категорий населения, - отметил дипломат. - В Евросоюзе, в первую очередь, в Германии и Франции, по-прежнему высок уровень этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии, антисемитизма". Миграционный кризис, подчеркнул он, привел к возрастанию мигрантофобии даже в таких традиционно толерантных странах, как Нидерланды и Дания.

В России обеспокоены нарушениями права на свободу религии в Европе, в частности, попытками ввести в норму принцип некой религиозной нейтральности, продолжил Устинов. Во Франции, напомнил он, пытаются спилить христианские кресты с памятников культуры, некоторые немецкие фирмы удаляют кресты с фотографий греческих храмов на упаковках продуктов, а в ряде европейских городов запретили установку рождественских елок.

Коснувшись положения в США, дипломат отметил, что количество осужденных взрослых американцев за последние 15 лет утроилось, и что шансы попасть за решетку у афроамериканцев в шесть раз выше, чем у белых. В Канаде острыми остаются проблемы обеспечения прав коренного населения, насилия в отношении женщин, положения детей-сирот.

Представитель российской делегации привлек внимание также к росту радикализма и неонацизма на Украине, где "власти не могут и, видимо, не хотят обуздать праворадикалов". Царящая в этой стране атмосфера страха и насилия, разгул праворадикальных сил, преследование журналистов, священнослужителей, борьба с инакомыслием, запрет на въезд деятелям культуры "стали повседневным явлением". "Призываем Совет уделять больше внимания этим проблемам", - заключил Устинов.