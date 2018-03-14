Посол в Лондоне: Россия рассматривает действия британского правительства как провокацию

ЛОНДОН, 14 марта. /ТАСС/. Россия рассматривает действия правительства Великобритании в связи с инцидентом вокруг экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля как провокацию. Об этом в среду заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко после посещения британского МИД.

"У меня только что была встреча в МИД [Великобритании]. Я сказал, что все, что делается сегодня британским правительством, абсолютно недопустимо и мы расцениваем это как провокацию", - сказал он, подчеркнув, что Россия "не готова разговаривать на языке ультиматумов".