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Посол в Лондоне: Россия рассматривает действия британского правительства как провокацию

Политика
14 марта, 15:54 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 14, марта. /ТАСС

Александр Яковенко подчеркнул, что РФ "не готова разговаривать на языке ультиматумов"

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ЛОНДОН, 14 марта. /ТАСС/. Россия рассматривает действия правительства Великобритании в связи с инцидентом вокруг экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля как провокацию. Об этом в среду заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко после посещения британского МИД.

"У меня только что была встреча в МИД [Великобритании]. Я сказал, что все, что делается сегодня британским правительством, абсолютно недопустимо и мы расцениваем это как провокацию", - сказал он, подчеркнув, что Россия "не готова разговаривать на языке ультиматумов".

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Дело Сергея Скрипаля
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