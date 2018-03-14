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Постпред РФ при ОЗХО: США и Британия нарушили Конвенцию о запрещении химоружия в Ираке

Политика
14 марта, 19:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Александр Шульгин напомнил, что Вашингтон и Лондон в 2003-2011 годах скрытно уничтожили обнаруженные на иракской территории более 4,5 тысяч реактивных химических снарядов и авиабомб

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. США и Великобритания не выполняли свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО), в частности при утилизации боеприпасов в Ираке. Об этом заявил в среду постпред РФ при ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) Александр Шульгин. Текст его выступления размещен в среду на сайте российского дипведомства.

"Вместо того, чтобы злонамеренно обвинять Сирию, а заодно и Россию, в мнимых нарушениях КЗХО, Вашингтону и Лондону, возомнившими себя прокурорами, следовало бы подумать, насколько они сами следуют своим обязательствам по этому международному договору", - посоветовал дипломат.

Он напомнил, что США и Великобритания в 2003-2011 годах обнаружили в Ираке более 4,5 тысяч артиллерийских и реактивных химических снарядов и авиабомб, оставшихся со времен Саддама Хусейна и скрытно их уничтожили без верификации со стороны Техсекретариата ОЗХО. По его словам, это является нарушением пункта 1(a) статьи III Конвенции. "Основной причиной засекречивания данных операций стало нежелание Вашингтона афишировать свой прежний вклад в иракскую военно-химическую программу, - отметил Шульгин. - В частности, 155-миллиметровые химснаряды для ствольной артиллерии имели маркировку, указывающую на их производство в США и других западных странах по американской лицензии".

Соответствующий отчет США официально передали в ОЗХО только в 2009 году, обратил внимание российский постпред. "Таким образом, США и Великобритания грубо нарушили требования КЗХО и избежали при этом какой-либо оценки этого международным сообществом, - сказал он. - Общее количество найденных, утилизированных на месте и вывезенных в США боеприпасов не поддается точной оценке".

По словам Шульгина, Москва еще в начале 2017 года обратились в Техсекретариат за дополнительными разъяснениями, но российской стороне посоветовали получить их напрямую у американских коллег. "Мы так и сделали, обратившись к американским партнерам. Однако никаких действий с их стороны не последовало, - констатировал дипломат. - Вот так они и работают - ни шатко, ни валко, при этом от других требуют скрупулезно и скорейшим образом выполнять свои обязательства".

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Хусейн, Саддам Шульгин, Александр Васильевич
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