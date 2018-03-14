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Швыдкой: Россия не планирует сворачивать гуманитарные контакты с Великобританией

Политика
14 марта, 20:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству подчеркнул, что "сфера культурных и научно-образовательных контактов не подвержена политической конъюнктуре"

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Россия не планирует сворачивать контакты с Великобританией в гуманитарной и культурной сферах, сказал ТАСС в среду специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, отвечая на вопрос о перспективах российско-британского культурного сотрудничества после заявлений Лондона о высылке российских дипломатов.

"Российская сторона не предполагает сворачивать культурные и гуманитарные контакты, - сказал собеседник агентства. - Я не могу сказать, какова будет реакция британских коллег, но опыт подсказывает, что сфера культурных и научно-образовательных контактов не подвержена политической конъюнктуре".

Швыдкой напомнил, что также существует большое число коммерческих гастролей. "Это относится к нашим выдающимся музыкантам, нашим оперным театрам - Мариинскому и Большому. Надеюсь, что все контакты сохранятся в намеченных объемах", - сказал он.

Михаил Швыдкой также рассказал, что продолжается обсуждение возможности проведения перекрестного года музыки в 2019 году.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высылке 23 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском городе Солсбери, в причастности к которому британские власти обвиняют Россию.

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