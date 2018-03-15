Песков не стал рассказывать, согласуются ли с Путиным заявления Небензи в Совбезе ООН

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался рассказывать о процессе согласования с главой государства заявлений постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи на заседании Совета Безопасности Организации.

"Внутреннюю кухню процесса согласования и работы в этом направлении никто раскрывать не собирается", - сказал он, отвечая на вопрос, согласовывал ли Небензя ряд своих заявлений, в частности, слова о том, что средство "Новичок", которое много лет назад было разработано в России, сейчас могло бы быть произведено в том числе в Великобритании.

Пресс-секретарь напомнил, что "господин Небензя является представителем России при ООН, он назначен указом президента РФ, поэтому в этом плане ни у кого никаких сомнений здесь возникать не должно".