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Лавров: власти Латвии пытаются заставить русскоязычных отказаться от своего наследия

Политика
15 марта, 14:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Глава МИД РФ назвал это грубейшим нарушением всех мыслимых конвенций

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Власти Латвии, переводя русские школы на латышский язык, пытаются тем самым заставить отказаться от своего наследия треть населения страны. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на форуме "Россия - страна возможностей".

"Когда страна, в которой треть населения говорит на языке, который не является языком титульной нации, пытается заставить эту треть насильно отказаться от своей истории, от своей культуры, от своего языкового наследия, - это грубейшее нарушение всех мыслимых конвенций: и ООН, и Совета Европы, включая хартии и конвенции, которые защищают региональные языки, языки региональных меньшинств", - подчеркнул он.

Министр напомнил, что Россия регулярно поднимает этот вопрос в ОБСЕ, Совете Европы, Комитете ООН по ликвидации расовой дискриминации. Он также рекомендовал обращаться в судебные инстанции, включая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). "Надо добиваться правды, надо идти в суды, это долгий процесс, но иного пути нет", - резюмировал Лавров.

Сейм (парламент) Латвии ранее в двух чтениях из трех принял разработанную минобрнауки и утвержденную правительством реформу, согласно которой школы нацменьшинств с 2020 года перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Преподавание на русском предполагается оставить для таких предметов, как "русский язык", "русская литература" и "связанные с культурой и историей предметы". Ожидается, что постепенная реализация этой реформы начнется уже с 1 сентября будущего года. Чтобы реформа вступила в силу, ее еще в одном чтении должен утвердить парламент, а затем подписать президент.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ ранее уже провели несколько массовых митингов и шествий против этой реформы. На разных сайтах общественных инициатив проводятся сборы подписей против этих планов.

Единственным государственным языком в Латвии является латышский, а русский считается иностранным. С 1 сентября 2004 года в республике уже была осуществлена вызвавшая массовые акции протеста реформа образования в школах нацменьшинств. В результате была введена двуязычная система обучения: в старших классах русских школ на русском языке можно преподавать только 40% предметов.

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