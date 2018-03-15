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Российские паралимпийцы досрочно проголосовали в Пхёнчхане на выборах президента РФ

Политика
15 марта, 16:50 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Всего в выборах президента РФ в Пхёнчхане приняли участие 102 человека

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© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
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© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Досрочная процедура голосования на выборах президента РФ, организованная специально для участников Паралимпийских игр, прошла в четверг в Пхёнчхане. В выборах приняли участие 102 человека - это спортсмены, тренеры, персонал команды и представители СМИ.

Первыми на избирательный участок, расположившийся в одном из отелей Пхёнчхана недалеко от деревни спортсменов, прибыли журналисты. Именно им была предоставлена первая возможность сделать свой выбор с 16:30 местного времени, чтобы потом приступить к выполнению своих непосредственных обязанностей - к освещению участия в выборах паралимпийцев. Они не заставили себя долго ждать и уже в 17:00 начали прибывать на место.

Среди спортсменов первыми на выборы приехали российские лыжницы и биатлонистки, в числе которых уже трехкратная чемпионка Игр-2018 Екатерина Румянцева, пятикратная паралимпийская чемпионка Анна Миленина, чемпионка Игр Михалина Лысова. Российские лыжники и биатлонисты на Игры в Пхёнчхан допущены не были.

"Так мы еще никогда не голосовали", - призналась Миленина в беседе с корреспондентом ТАСС и поблагодарила за возможность сделать свой выбор прямо на Играх. Процедура голосования ей знакома как никому - спортсменка является депутатом гордумы родного Краснотурьинска. Ее выборы состоялись не так давно - в сентябре прошлого года.

Берегите паспорт

Второй партией голосующих на участок в Пхёнчхане прибыла команда сноубордистов и горнолыжников. Спортсмены очень ответственно отнеслись к вопросу, а некоторые даже разволновались. Организаторы предупредили быть поосторожнее с паспортами и не перепутать их с бюллетенем, который нужно опустить в урну.

На вопрос спортсменов, что будет, если паспорт упадет внутрь, их предупредили: "Придется вас оставить в Южной Корее до того, как урну можно будет открыть".

Для 20-летнего горнолыжника Алексея Бугаева, являющегося трехкратным чемпионом Паралимпиад, нынешние выборы - первые в жизни. "Спасибо, что нам дали такую возможность - это значит, что страна о нас помнит и заботится о том, чтобы каждый мог сказать свое слово. Я ехал сюда с чувством долга за себя, за свою страну - каждый наш голос важен, из них получается общий результат. Это был долг каждого из нас", - подчеркнул спортсмен.

Поддержать Бугаева на Игры приехала вся его большая семья и его девушка, это семь человек. Они также приняли участие в голосовании.

Для горнолыжника Валерия Редкозубова, двукратного чемпиона Игр, эти выборы не первые, но уж точно самые запоминающиеся. "Самые необычные выборы в моей жизни, такое не забудется никогда", - признался он.

Последними на участок приехала команда керлингистов. Спортсмены не смогли пробиться в стадию плей-офф, но, несмотря на расстроенные чувства, команда скипа Константина Курохтина преодолела ради такого повода неблизкий путь из Каннына, где проходит турнир колясочников.

Организованно и без нарушений

К концу работы избирательного участка, который согласно регламенту завершил свою работу в 20:00 по местному времени, проголосовало 102 человека. Эта цифра превысила ожидания первого вице-президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова, который к старту процедуры прогнозировал участие около 80 человек.

"В итоге сто два человека! Проголосовала вся делегация на Играх, родители, которые подъехали позже, а также представители СМИ. По мнению сотрудников посольства, голосование прошло организованно и без нарушений", - отметил Рожков.

Выборы президента России состоятся 18 марта, за пост борются восемь кандидатов: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

Российские спортсмены выступают на Играх под нейтральным флагом, на данный момент они завоевали 17 медалей (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые) и занимают второе место в медальном зачете. Паралимпиада в Пхёнчхане завершится 18 марта.

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