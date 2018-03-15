Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Памфилова готова встретиться с широким кругом сторонников Навального после выборов

Политика
15 марта, 17:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

На встрече с главой ЦИК 15 марта блогера представляли юристы ФБК

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что готова после выборов президента 18 марта провести еще одну встречу со сторонниками блогера Алексея Навального, на этот раз в широком кругу.

"Если будет такое желание - после выборов в большом составе. <...> Что касается сторонников Алексея Анатольевича Навального, я готова в широком кругу приехать куда-то", - сказала она в четверг на встрече с представителями созданного Навальным Фонда борьбы с коррупцией.

Памфилова ранее в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявила, что готова встретиться с критикующим ее и деятельность Центризбиркома Навальным и его сторонниками. Встречу решили провести 15 марта, Навальный на нее не пришел, его представляли юристы ФБК Иван Жданов, Любовь Соболь и еще несколько сторонников. Сначала ЦИК представляли руководители трех управлений аппарата комиссии, потом к ним присоединилась Памфилова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Памфилова, Элла Александровна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
Захарова: Великобритании есть что скрывать в деле Скрипаля
4
Школу и дворец творчества в Саратове могут назвать именем Олега Табакова
5
Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста
6
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
7
Москва простилась с Олегом Табаковым
Темы дня
Новости партнеров
Реклама