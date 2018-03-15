Памфилова готова встретиться с широким кругом сторонников Навального после выборов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что готова после выборов президента 18 марта провести еще одну встречу со сторонниками блогера Алексея Навального, на этот раз в широком кругу.

"Если будет такое желание - после выборов в большом составе. <...> Что касается сторонников Алексея Анатольевича Навального, я готова в широком кругу приехать куда-то", - сказала она в четверг на встрече с представителями созданного Навальным Фонда борьбы с коррупцией.

Памфилова ранее в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявила, что готова встретиться с критикующим ее и деятельность Центризбиркома Навальным и его сторонниками. Встречу решили провести 15 марта, Навальный на нее не пришел, его представляли юристы ФБК Иван Жданов, Любовь Соболь и еще несколько сторонников. Сначала ЦИК представляли руководители трех управлений аппарата комиссии, потом к ним присоединилась Памфилова.