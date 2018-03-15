Лукашевич: Киев не отказался от планов "зачистки" Донбасса от несогласных

ВЕНА, 15 марта. /ТАСС/. Россия приветствует пятикратное снижение нарушений режима прекращения огня на востоке Украины за неделю после вступления в силу очередного перемирия, но угроза возобновления боев сохраняется из-за планов Киева зачистить Донбасс. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Приветствуем пятикратное снижение числа нарушений режима прекращения огня за неделю после вступления в силу "весеннего перемирия". Однако угроза возобновления боевых действий сохраняется. Киев не отказался от воинственной риторики, от планов "зачистки" Донбасса от несогласных, - сказал Лукашевич на заседании постоянного совета организации в Вене. - Для установления устойчивого прекращения огня необходимо опубликовать приказы сторон о прекращении огня, применять меры воздействия к нарушителям, исключить практику "ползучего наступления", ведущую к сближению огневых позиций сторон, отвести на установленные расстояния тяжелые вооружения, в особенности от населенных пунктов, обеспечить безопасность объектов гражданской инфраструктуры".

При этом Россия не видит готовности украинского правительства приступить к отводу тяжелых вооружений, разведению сил и средств на участке Станицы Луганской, где, по данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, режим тишины соблюдается не менее требуемых семи дней, отметил российский дипломат. "Теперь есть ожидание, что разведение может произойти 18 марта. На заседании контактной группы в Минске 14 марта обсуждалась идея очередного "пасхального перемирия" с 1 апреля", - указал Лукашевич.

По его словам, "если не получается заставить Киев соблюдать перемирие, необходимо хотя бы всеми силами удерживать ситуацию от эскалации". "Требуется интенсификация патрулирования СММ района линии соприкосновения", - призвал постпред.

На встрече контактной группы в Минске была достигнута договоренность о соблюдении всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с 5 марта 2018 года, интенсивность обстрелов в регионе снизилась, однако стороны продолжают обмениваться обвинениями в нарушении перемирия. Лидеры провозглашенных ДНР и ЛНР также отметили снижение количества обстрелов и выдвинули предложение объявить с 1 апреля "пасхальное перемирие".

Предостережение США от поощрения украинского национализма

Россия предостерегает США от продолжения политики поощрения украинского национализма, сказал Александр Лукашевич.

"Хотели бы предостеречь наших американских коллег от продолжения политики поощрения украинского национализма. Если вы [США] действительно заботитесь об укреплении суверенитета Украины, добейтесь от Киева скорейшего выполнения минских договоренностей, всеобъемлющего политического урегулирования, включающего особый статус Донбасса, выборы, конституционную реформу, - призвал Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене. - Заигрывания с радикалами, тем более теми, кто исповедуют неонацистскую идеологию, поклоняются пособникам нацистов, до добра не доводят".

Требует международная реакция

В связи с этим дипломат обратил внимание Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на обострение политической борьбы на Украине, активизацию националистов и призвал наблюдателей фиксировать все проявления агрессивных действий радикалов.

"Украинские радикальные националисты расширяют свою деятельность, активно ищут поддержку за рубежом, рекрутируют молодежь в свои ряды в Германии, Великобритании и других европейских странах. Публикации на этот счет есть даже в западных СМИ - Der Spiegel и The Guardian. Радикальный национализм создает угрозу стабильности европейского общества. Требуется коллективный международный ответ", - заявил дипломат.

Как рассказал Лукашевич, на Украине продолжаются нападения националистов на православную церковь. К примеру, в ночь на 10 марта в Киеве радикалы подожгли деревянную часовню Украинской православной церкви. Это уже не первое нападение в этом году. В январе коктейли Молотова были брошены в храм иконы Божьей Матери.

Криминальный беспредел

Радикалы преследуют еще и криминальные цели, рассчитывая силой отобрать дорогую землю в центре Киева, обратил внимание Лукашевич. "На Украине растет криминальный беспредел. Во время разборок в Киеве 7 и 8 марта две ручные гранаты были брошены в автомобиль с сотрудниками СБУ, из гранатомета обстрелян ресторан", - отметил он.

При этом украинский национализм приобретает все более уродливые формы. "В Верховной Раде разработан законопроект о тотальной украинизации. Среди предлагаемых нововведений - использование исключительно украинского языка для проведения экзаменов и сертификаций, медицинских услуг, работы с пациентами и обслуживания потребителей сферы бытовых услуг, обязательный перевод всех афиш, выставок и экспозиций. Отмена закона об основах языковой политики доказала, что никаких ограничений для националистов не существует", - констатировал российский постпред.