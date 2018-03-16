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Поклонская заявила, что ее обращение о расследовании преступлений Порошенко передано в СБУ

Политика
16 марта, 9:10 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 16, марта. /ТАСС

Депутат Госдумы также отметила, что лично готова дать показания по уголовному делу о госизмене, в которой ее обвиняют на Украине

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ЯЛТА, 16 марта. /ТАСС/. Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская утверждает, что ее обращение в Генпрокуратуру Украины с просьбой расследовать преступления украинского президента Петра Порошенко направлено в Службу безопасности Украины для организации досудебного расследования.

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"Мне, как депутату Госдумы <…>, ответили из Генеральной прокуратуры Украины <…> о том, что мое заявление, обращение [с просьбой расследовать преступления Порошенко и других представителей властей Украины] в порядке 214 УПК Украины направлено по подследственности для организации досудебного расследования в СБУ", - сказала Поклонская журналистам в Ялте, отвечая на вопрос ТАСС.

16 января Поклонская обратилась к Генпрокурору Украины Юрию Луценко с просьбой расследовать случаи геноцида украинского народа и другие преступления, совершенные "преступной организацией" с участием президента Петра Порошенко. Помимо Порошенко. В своем обращении парламентарий просила "внести в реестр досудебных расследований и начать расследование" о совершении преступлений украинскими политиками и депутатами. В частности, она указывала на Петра Порошенко, Дмитрия Яроша, Арсения Яценюка, Виталия Кличко, Александра Турчинова и ряд других. По мнению бывшего прокурора Крыма, эти политики создали "преступную организацию, объединенную единым умыслом, который заключался в совершении тяжких преступлений против национальной безопасности Украины".

В числе преступлений, которые Поклонская приписывает членам этой "преступной организации", - госизмена, создание незаконных вооруженных формирований и террористических групп, финансирование терроризма, бандитизм, организация массовых беспорядков, вербовка наемников, умышленные убийства, посягательство на жизнь президента Украины Виктора Януковича, а также премьер-министра Украины Николая Азарова и ряда депутатов.

"Я жду, как СБУ проведет досудебное расследование по изложенным мной фактам преступной деятельности Порошенко, Кличко, [Андрея] Парубия, [Валентина] Наливайченко и других", - сказала Поклонская. "Это фамилии тех людей, которые организовали госпереворот на Украине. <…> В одном преступлении много составов - захват власти, совершение умышленных убийств, создание преступного сообщества", - сказала депутат.

Она отметила, что, работая в Генпрокуратуре Украины, "лично регистрировала уголовные производства" о преступлениях, совершенных на Майдане в Киеве и других регионах этой страны. "Сколько людей погибло, но где сейчас все эти уголовные производства? Какие уголовно-процессуальные решения приняты по ним? Неизвестно. Сейчас мы видим, что эти люди, которые должны сидеть на скамье подсудимых, руководят Украиной", - отметила Поклонская.

Парламентарий также заявила, что лично готова дать показания по уголовному делу о госизмене, в которой ее обвиняют на Украине. "Чтобы меня за что-то осудить, вы сначала меня спросите, но они боятся меня спросить. <…> Они не хотят меня допрашивать. <…> Они же боятся, чтобы люди услышали, что на самом деле произошло на Украине", - добавила Поклонская.

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Персоны
Луценко, Юрий Витальевич Порошенко, Петр Алексеевич Кличко, Виталий Владимирович Парубий, Андрей Владимирович Поклонская, Наталья Владимировна Наливайченко, Валентин Александрович
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