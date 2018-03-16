Московский наземный транспорт в день выборов будет работать по расписанию рабочего дня

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Наземный транспорт города Москвы будет работать 18 марта, в день выборов президента РФ, по расписанию рабочего дня. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"Ожидается, что 18 марта наземный транспорт будет особенно загружен. Поэтому пассажиров будут перевозить столько же автобусов, троллейбусов и трамваев, сколько и в будние дни", - заявил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Отмечается, что по городу будут курсировать более 6,5 тыс. автобусов, трамваев и троллейбусов Мосгортранса, а также 1,8 тыс. автобусов частных перевозчиков, работающих по госконтракту.

Ликсутов добавил, что маломобильные пассажиры смогут воспользоваться социальным такси.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. В них примут участие восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко")