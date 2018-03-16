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Представители России и Китая обсудили ближневосточную проблематику

Политика
16 марта, 12:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Стороны обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, а также перспективы палестино-израильского урегулирования

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил вопросы урегулирования конфликтов в Ближневосточном регионе со спецпредставителем КНР по Ближнему Востоку Гун Сяошэном на полях второй Международной конференции в поддержку ливанской армии и сил внутренней безопасности в Риме. Об этом сообщили в пятницу в МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы ближневосточной повестки дня, включая складывающуюся ситуацию в Сирии и Ливии, перспективы палестино-израильского урегулирования. Подтвержден неизменный настрой Москвы и Пекина на поддержание тесной координации по региональной проблематике в двустороннем формате, а также в рамках ООН и на других международных площадках", - отметили в дипведомстве.

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Персоны
Богданов, Михаил Леонидович
Страны
Сирия Китай Ливия Россия Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
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