Представители России и Китая обсудили ближневосточную проблематику

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил вопросы урегулирования конфликтов в Ближневосточном регионе со спецпредставителем КНР по Ближнему Востоку Гун Сяошэном на полях второй Международной конференции в поддержку ливанской армии и сил внутренней безопасности в Риме. Об этом сообщили в пятницу в МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы ближневосточной повестки дня, включая складывающуюся ситуацию в Сирии и Ливии, перспективы палестино-израильского урегулирования. Подтвержден неизменный настрой Москвы и Пекина на поддержание тесной координации по региональной проблематике в двустороннем формате, а также в рамках ООН и на других международных площадках", - отметили в дипведомстве.