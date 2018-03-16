Выбывший из кампании Владимир Михайлов хочет снова выдвигаться в президенты в 2024 году

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Депутат Костромской облдумы, заслуженный изобретатель РФ Владимир Михайлов, участвовавший в кампании-2018 в качестве самовыдвиженца, но не собравший нужное для регистрации кандидатом число подписей избирателей, заявил о намерении баллотироваться на следующих выборах президента России.

"Несмотря на то, что еще не закончились эти выборы, я заявляю, что буду участвовать в следующих выборах президента России. У нас огромная страна, люди в ней живут по-разному. Я буду представлять нищую и вымирающую Россию", - говорится в заявлении Михайлова в его личном видеоблоге.

В беседе с корреспондентом ТАСС бывший участник предвыборной гонки выразил сожаление, что не успел получить необходимые 300 тыс. автографов избирателей в свою поддержку "из-за короткого срока на сбор подписей", и отметил, что к следующему своему выдвижению в президенты проанализирует и учтет опыт участия в нынешней избирательной кампании.

"Цель моего участия в выборах - сделать Россию лучшей страной! Этого можно добиться, когда все законно установленные права и свободы граждан России будут реально гарантированы государством, а решения судов - неукоснительно исполняться", - сказал Михайлов. По его мнению, "ни один из зарегистрированных кандидатов на пост президента России 2018 года не ставит такой цели".

Ближайшие выборы президента РФ состоятся 18 марта, следующие должны пройти в 2024 году.