Посол РФ назвал угрозой сообщения о возможности нанесения Лондоном киберудара по Москве

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Москва расценивает сообщения о возможности нанесения Лондоном киберудара по России как реальную угрозу применения силы, заявил в эфире телеканала "Россия 24" посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

Ранее российское посольство официально запросило разъяснений у МИД Великобритании об угрозе осуществления такой кибератаки в связи с угрозами, озвученными в британском парламенте, и сообщениями в СМИ.

"Еще не так давно, два-три дня назад, звучали угрозы о нанесении кибератаки против РФ. Это прямая угроза удара по нашей стране. После нашего запроса эта тема мгновенно исчезла из СМИ. Более того, если еще несколько дней назад по крайней мере половина парламентариев говорила о возможности, причем они все говорили это официально, со слушаний эта тема тоже ушла", - заявил он.

"Это очень серьезная вещь, поскольку делать заявления о том, что будет нанесен киберудар по РФ, - это реальная угроза применения силы", - добавил дипломат.

Газета The Times со ссылкой на источники в правительстве Соединенного Королевства сообщила во вторник о том, что Великобритания рассматривает возможность совершения кибератаки против России в связи с отравлением 4 марта в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По данным издания, минобороны Великобритании совместно с Центром правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ) разрабатывает наступательную киберпрограмму. Как замечает The Times, эта программу могут использовать для атаки на компьютерную сеть Кремля или на сайты, которые, по британскому убеждению, распространяют недостоверные новости.