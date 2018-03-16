Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 40 международных наблюдателей из 20 стран приедут на выборы президента РФ в Крым

Политика
16 марта, 13:54 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 16, марта. /ТАСС

Заместитель полпреда президента в ЮФО Кирилл Степанов не исключил, что число наблюдателей из-за рубежа "будет расти"

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Более 40 международных наблюдателей из 20 стран приедут в Крым 18 марта на выборы президента, которые пройдут на полуострове впервые после воссоединения с РФ. Об этом в пятницу сообщил заместитель полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе Кирилл Степанов.

Смотрите также

Выборы президента Российской Федерации: особенности избирательной кампании в 2018 году

"На выборах президента РФ [в Крыму] уже аккредитованы 43 международных наблюдателя из 20 стран мира", - сказал он на торжественном заседании, посвященном четвертой годовщине референдума за воссоединение Крыма с Россией. Степанов допустил, что число международных наблюдателей "будет расти".

В свою очередь, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов сообщил журналистам, что самой многочисленной группой международных наблюдателей станет делегация из Франции. На данный момент власти ожидают приезда 24 наблюдателей из этой страны.

"Уточняются точные данные. На эту минуту мы ждем порядка 24 человек", - сказал он.

"Мы встречаем эту делегацию сегодня [в пятницу], размещаем, они изъявили желание, получили все необходимые аккредитации и будут участвовать во всех процессах, будут посещать города Южного берега, а также Симферополь, смотреть, как происходят выборы российского президента впервые в Крыму", - рассказал глава крымского парламента.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. В республике будут открыты 1 206 тыс. избирательных участков. В списки вносится 1,483 млн избирателей.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта подписали договор о принятии новых субъектов в состав РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол РФ в Великобритании: Москва окажет "мощнейшее давление" на Лондон по делу Скрипаля
2
Кабмин Украины готовится к разрыву программы экономического сотрудничества с РФ
3
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
4
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
5
Мадридский "Реал" сыграет с "Ювентусом" в четвертьфинале Лиги чемпионов
6
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
7
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
Темы дня
Новости партнеров
Реклама