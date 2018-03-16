Более 40 международных наблюдателей из 20 стран приедут на выборы президента РФ в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Более 40 международных наблюдателей из 20 стран приедут в Крым 18 марта на выборы президента, которые пройдут на полуострове впервые после воссоединения с РФ. Об этом в пятницу сообщил заместитель полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе Кирилл Степанов.

"На выборах президента РФ [в Крыму] уже аккредитованы 43 международных наблюдателя из 20 стран мира", - сказал он на торжественном заседании, посвященном четвертой годовщине референдума за воссоединение Крыма с Россией. Степанов допустил, что число международных наблюдателей "будет расти".

В свою очередь, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов сообщил журналистам, что самой многочисленной группой международных наблюдателей станет делегация из Франции. На данный момент власти ожидают приезда 24 наблюдателей из этой страны.

"Уточняются точные данные. На эту минуту мы ждем порядка 24 человек", - сказал он.

"Мы встречаем эту делегацию сегодня [в пятницу], размещаем, они изъявили желание, получили все необходимые аккредитации и будут участвовать во всех процессах, будут посещать города Южного берега, а также Симферополь, смотреть, как происходят выборы российского президента впервые в Крыму", - рассказал глава крымского парламента.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. В республике будут открыты 1 206 тыс. избирательных участков. В списки вносится 1,483 млн избирателей.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта подписали договор о принятии новых субъектов в состав РФ.