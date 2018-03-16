ЦИК РФ: сроки для возможного снятия кандидата в президенты с выборов истекли

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Предусмотренные законом сроки для обращения в Верховный суд с ходатайством о снятии с выборов кандидата в президенты истекли. Об этом сообщил в пятницу ТАСС член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская, представляющая в нижней палате парламента Республику Крым и Севастополь, заявила, что обратится в Центризбирком в связи с заявлением кандидата в президенты от партии "Гражданская инициатива" Ксении Собчак, что она запросила у киевских властей разрешение на поездку в Крым через территорию Украины. По мнению Поклонской, ЦИК должен инициировать снятие Собчак с выборов.

"Сроки все истекли", - сказал Шевченко, напомнив, что ЦИК сам не может отменить регистрацию кандидата, это делает Верховный суд.

Выборы президента России пройдут 18 марта.