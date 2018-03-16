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День тишины перед выборами президента РФ наступил на Дальнем Востоке

Политика
16 марта, 15:01 дата обновления: 16 марта, 15:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

За сутки до начала голосования запрещаются любая агитация, проведение предвыборных акций и митингов

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Так называемый день тишины - период, когда запрещена любая агитация, - начался в пятницу в преддверии выборов президента в самой восточной части России - на Камчатке и Чукотке, где уже наступила полночь субботы.

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Между Москвой и Петропавловском-Камчатским девять часов разницы, поэтому и день тишины там, а также в соседнем Чукотском автономном округе, наступает уже в 15:00 мск.

Для Москвы запрет на агитацию официально начнет действовать в 00:00 мск 17 марта. В самых восточных регионах России выборы начнутся, когда в столице день тишины еще не закончится: в 23:00 мск 17 марта.

В соответствии с законом "О выборах президента РФ" предвыборная агитация на теле- и радиоканалах, в периодических печатных и в сетевых изданиях прекращается в ноль часов по местному времени суток, предшествующих дню голосования.

Что запрещено в день тишины

За сутки до начала дня голосования запрещаются любая агитация, проведение предвыборных акций и митингов. Такая норма существует в законодательстве многих стран, чтобы дать избирателю возможность сделать осознанный выбор без какого-либо давления извне.

На прежнем месте могут оставаться лишь ранее вывешенные агитационные материалы, но при условии, что они расположены не ближе 50 метров от помещений для голосования. Также интернет-издания не должны удалять опубликованные ранее агитационные материалы.

За днем тишины последует непосредственно день голосования, на протяжении которого также нельзя вести агитацию. Запрет действует до 21:00 мск 18 марта, когда закроются последние избирательные участки в самом западном регионе России - Калининградской области.

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