Россия призвала международные структуры дать оценки шествию "Ваффен-СС" в Риге

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Россия решительное осуждает состоявшееся в пятницу в Риге очередное шествие латышского легиона "Ваффен СС" и призывает мировое сообщество дать оценку происходящему. Об этом заявили в пятницу в МИД РФ.

"Решительно осуждаем это постыдное сборище и рассчитываем на принципиальные оценки происходящего в Латвии со стороны мирового сообщества и профильных международных организаций", - подчеркнули в дипведомстве.

На Смоленской площади напомнили, что в центре латвийской столицы чествовали тех, кто "совершал массовые преступления против человечности, был причастен к масштабным карательным акциям против сотен тысяч мирных жителей, истреблению евреев". В министерстве также обратили внимание, что "в ходе шествия этих "невинных жертв и защитников свободы" заботливо опекали депутаты правящей коалиции".

"Подобные позорные для современной Европы сходки, в которых принимают участие представители политистеблишмента, вызывают у нас чувство брезгливости, равно как и кощунственные попытки законодательно придать этому дню официальный статус", - указали в МИД РФ.

Шествие эсэсовцев и их сторонников

16 марта в Латвии неофициально считается днем памяти латышского легиона "Ваффен СС". Каждый год в этот день в Риге радикально настроенные организации проводят свои мероприятия.

В эту пятницу организация ветеранов латышского легиона "Ваффен СС" - "Даугавские ястребы в Латвии" - провела в центре столицы традиционное шествие бывших латышских легионеров и их молодых сторонников от церкви Святого Иоанна к памятнику Свободы. Среди них были парламентарии от входящего в правящую коалицию национального объединения "Все для Латвии! - Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии", а также сторонники марша из соседних Литвы и Эстонии. Недалеко от монумента также состоялось собрание "Общества в поддержку национальных воинов".

Латвийские антифашисты провели одиночные пикеты против марша бывших латышских легионеров. Несколько десятков человек собрались около памятника Свободы с плакатами с надписями "Они сражались за Адольфа Гитлера" и "Они помогали нацистам оккупировать Латвию".

Две латышские дивизии "Ваффен СС" были созданы в 1943 году. После отделения Латвии от СССР в течение нескольких лет 16 марта было официальной памятной датой. Но после того, как шествие эсэсовцев по центру города вызвало крайне резкую реакцию как в России, так и на Западе, было принято решение исключить 16 марта из списка памятных дат. В преддверие 16 марта в этом году нацобъединение выступило с предложением вновь внести день памяти латышских легионеров в официальный перечень памятных дат республики, но парламент отклонил эту инициативу.