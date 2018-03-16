РФ и КНР продолжат работу по урегулированию ситуации на Корейском полуострове

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов в ходе консультаций в Пекине условился с китайскими коллегами продолжить активную работу со всеми партнерами по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщили в пятницу в российском дипведомстве.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по текущим событиям вокруг Корейского полуострова, - информировали в министерстве. - Стороны приветствовали договоренности о проведении межкорейского и американо-северокорейского саммитов, условились продолжать активную работу со всеми партнерами с тем, чтобы поддержать позитивную динамику в корейском урегулировании, достигнутую в русле совместно разработанных Россией и Китаем мирных инициатив".