В предвыборном штабе Путина ждут его приезда в день выборов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Сопредседатель предвыборного штаба кандидата на пост президента РФ Владимира Путина, глава образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева выразила надежду, что Путин посетит свой штаб 18 марта, в день выборов.

"Мы надеемся, что, наверное, кандидат [Путин] зайдет в избирательный штаб, если это позволит то расписание рабочее, которое у него есть", - сказала Шмелева журналистам в пятницу, отвечая на вопрос о возможности посещения Путиным предвыборного штаба.

По словам Шмелевой, штаб будет работать до понедельника.