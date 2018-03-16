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В предвыборном штабе Путина ждут его приезда в день выборов

Политика
16 марта, 17:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Отмечается, что штаб будет работать до понедельника

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Сопредседатель предвыборного штаба кандидата на пост президента РФ Владимира Путина, глава образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева выразила надежду, что Путин посетит свой штаб 18 марта, в день выборов.

"Мы надеемся, что, наверное, кандидат [Путин] зайдет в избирательный штаб, если это позволит то расписание рабочее, которое у него есть", - сказала Шмелева журналистам в пятницу, отвечая на вопрос о возможности посещения Путиным предвыборного штаба.

По словам Шмелевой, штаб будет работать до понедельника.

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Персоны
Шмелева, Елена Владимировна Путин, Владимир Владимирович
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