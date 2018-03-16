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Члены ЦИК РФ решили не ночевать на работе перед выборами президента

Политика
16 марта, 17:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

При этом члены комиссии и сотрудники аппарата должны быть готовы в течение двух часов приехать на экстренное заседание

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Члены Центризбиркома России не будут проводить ночь на работе накануне выборов президента 18 марта, однако должны быть готовы в течение двух часов приехать на экстренное заседание. Об этом сообщил в пятницу зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

"Не вижу необходимости ночевать здесь, это, конечно, экзотика. Я думаю, что если ночевать, то это 18-го", - сказал он на заседании комиссии.

Он напомнил, что следующее заседание ЦИК запланировано на 22:00 мск 17 марта. Оно будет посвящено старту голосования, в 23:00 мск откроются первые избирательные участки на Камчатке и Чукотке. После этого, если все будет спокойно, члены ЦИК смогут пойти домой, подчеркнул Булаев.

При этом он отметил, что в случае возникновения вопроса, который надо рассмотреть, не откладывая, ЦИК соберется на внеплановое заседание. Перед ним будет объявлена двухчасовая готовность, чтобы члены комиссии и сотрудники аппарата могли добраться до работы.

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