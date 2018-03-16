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Неверов назвал проявлением фашизма планы Киева запретить голосовать гражданам РФ 18 марта

Политика
16 марта, 18:54 UTC+3

Вице-спикер Госдумы подчеркнул, что "это не что иное, как дискриминация в отношении людей определенной национальности и гражданства"

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы, лидер фракции "Единой России" Сергей Неверов назвал проявлением фашизма планы Киева запретить голосовать гражданам России на выборах президента РФ 18 марта.

"Это не что иное, как дискриминация в отношении людей определенной национальности и гражданства, это просто фашизм", - сказал Неверов в пятницу ТАСС. "Страшно, что это происходит в стране, с народом которой плечом к плечу сражались наши предки против нацистских захватчиков", - добавил он.

По словам зампредседателя Госдумы, данное решение украинских властей "нарушает все нормы международного права". "Из этого можно сделать вывод, что все, что происходит на Украине, никак не соотносится с тем, что декларируют власти этой страны, прикрываясь европейскими ценностями", - констатировал он.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков опубликовал на своей странице в Facebook заявление министерства, согласно которому граждан РФ не будут пускать в российские диппредставительства для голосования на выборах президента РФ 18 марта. В частности, "режим охраны дипломатических учреждений РФ на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах".

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