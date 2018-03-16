ЦИК надеется, что МИД РФ примет меры для обеспечения голосования россиян на Украине

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. ЦИК РФ обеспокоен заявлением МВД Украины, что граждан РФ 18 марта не будут допускать за избирательные участки в посольство и консульства. В комиссии надеются, что МИД России примет меры для обеспечения голосования россиян на Украине, сообщила в пятницу ТАСС секретарь Центризбиркома Майя Гришина.

"Мы, конечно, озабочены и обеспокоены ситуацией, когда гражданам России фактически не позволят осуществлять их избирательные права, если верить имеющимся заявлениям. Надеемся, что по дипломатической линии МИД примет соответствующие меры", - сказала она.

Ранее в пятницу глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что граждан РФ не будут допускать в российские диппредставительства для голосования на выборах президента РФ 18 марта.

Голосование граждан России на выборах президента будет организовано на четырех участках: в посольстве РФ в Киеве и консульствах в Одессе, Харькове и Львове. Как сообщил ранее член ЦИК РФ Василий Лихачев, на консульском учете на Украине состоит 72 тыс. российских граждан.