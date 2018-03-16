Посол России: Лондон не отвечает на запрос посольства РФ о расследовании убийства Глушкова

ЛОНДОН, 16 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне не располагает информацией о начале расследования полицией дела об убийстве бизнесмена Николая Глушкова, соратника Бориса Березовского. Об этом сообщил в пятницу в разговоре с российскими журналистами посол России в Великобритании Александр Яковенко, комментируя объявленное ранее Скотленд-Ярдом начало расследования.

"Посольство не имеет никакой информации о начале расследования убийства Глушкова, британская сторона на запрос диппредставительства не отвечает. Все это является неприемлемым, и мы рассматриваем это как невыполнение Великобританией своих международных обязательств по Венской конвенции по консульскому доступу", - сказал дипломат. Он пояснил, что соответствующий запрос был направлен британским властям сразу после того, как о смерти бизнесмена стало известно в начале этой недели.

"Будем продолжать оказывать активное давление на британскую сторону с тем, чтобы получить официальный ответ, после чего сформируем свое мнение относительно наших дальнейших шагов", - отметил Яковенко.

Лондонская полиция информировала в пятницу, что "начала расследование дела об убийстве после получения результатов патологоанатомического исследования смерти 68-летнего российского бизнесмена Николая Глушкова". По результатам доклада патологоанатома, причиной его смерти стало "сдавливание шеи".

Следственный комитет (СК) России также возбудил уголовное дело об убийстве Глушкова. Об этом в пятницу сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, "расследование будет произведено в соответствии с требованиями российского законодательства и нормами международного права". "Следствием планируется привлечение к расследованию высококвалифицированных экспертов, следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании", - отметила представитель СК.

Глушков - бывший заместитель генерального директора "Аэрофлота" по финансовым вопросам - скончался в британской столице 12 марта. Расследованием обстоятельств его смерти занимается контртеррористический отдел полиции. Последние годы он жил в Великобритании, где в 2010 году получил политическое убежище. В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил его к восьми годам колонии общего режима по делу о хищении средств "Аэрофлота" в 1990-х годах.