Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посол России: Лондон не отвечает на запрос посольства РФ о расследовании убийства Глушкова

Политика
16 марта, 19:19 UTC+3

Александр Яковенко подчеркнул, что Великобритания не выполняет своих международных обязательств по Венской конвенции по консульскому доступу

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 16 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне не располагает информацией о начале расследования полицией дела об убийстве бизнесмена Николая Глушкова, соратника Бориса Березовского. Об этом сообщил в пятницу в разговоре с российскими журналистами посол России в Великобритании Александр Яковенко, комментируя объявленное ранее Скотленд-Ярдом начало расследования.

"Посольство не имеет никакой информации о начале расследования убийства Глушкова, британская сторона на запрос диппредставительства не отвечает. Все это является неприемлемым, и мы рассматриваем это как невыполнение Великобританией своих международных обязательств по Венской конвенции по консульскому доступу", - сказал дипломат. Он пояснил, что соответствующий запрос был направлен британским властям сразу после того, как о смерти бизнесмена стало известно в начале этой недели.

"Будем продолжать оказывать активное давление на британскую сторону с тем, чтобы получить официальный ответ, после чего сформируем свое мнение относительно наших дальнейших шагов", - отметил Яковенко.

Лондонская полиция информировала в пятницу, что "начала расследование дела об убийстве после получения результатов патологоанатомического исследования смерти 68-летнего российского бизнесмена Николая Глушкова". По результатам доклада патологоанатома, причиной его смерти стало "сдавливание шеи".

Следственный комитет (СК) России также возбудил уголовное дело об убийстве Глушкова. Об этом в пятницу сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, "расследование будет произведено в соответствии с требованиями российского законодательства и нормами международного права". "Следствием планируется привлечение к расследованию высококвалифицированных экспертов, следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании", - отметила представитель СК.

Глушков - бывший заместитель генерального директора "Аэрофлота" по финансовым вопросам - скончался в британской столице 12 марта. Расследованием обстоятельств его смерти занимается контртеррористический отдел полиции. Последние годы он жил в Великобритании, где в 2010 году получил политическое убежище. В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил его к восьми годам колонии общего режима по делу о хищении средств "Аэрофлота" в 1990-х годах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Яковенко, Александр Владимирович
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Порошенко назначил командующего объединенных сил в Донбассе
3
Рабочая группа: выступление делегации РФ в ООН о нарушениях Украины в Крыму под угрозой
4
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
5
СК РФ возбудил уголовные дела о покушении на Юлию Скрипаль и об убийстве Николая Глушкова
6
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
7
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
Темы дня
Новости партнеров
Реклама