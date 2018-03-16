Косачев: о нарушении прав россиян на Украине надо заявить на всех международных площадках

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что о нарушении прав россиян на территории Украины, которых власти страны намерены не допустить в диппредставительства для голосования на выборах президента РФ, необходимо заявлять на всех международных площадках, включая ООН, ОБСЕ и Совет Европы.

"Да, права граждан Российской Федерации на территории Украины по-прежнему беззастенчиво и последовательно нарушаются, и недопуск этих граждан на территорию собственной страны (а именно так трактует международное право статус диппредставительств) будет еще одним наглядным тому подтверждением. И об этой угрозе демократии и гражданским свободам необходимо заявлять во весь голос на всех международных площадках, включая ООН, ОБСЕ и Совет Европы", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

По его мнению, заявление главы МВД Украины Арсена Авакова означает, что Украина либо не может, либо не хочет выполнять свои международные обязательства. "И то, и другое в равной степени плохо и в полной степени свидетельствует о продолжающемся процессе деградации украинской государственности", - считает сенатор.

При этом парламентарий отмечает, что проигнорировать прямые угрозы безопасности граждан РФ "в условиях прогнозируемых бесчинств украинских националистов, фактически получивших сейчас на это отмашку и индульгенцию от украинского МВД, было бы не менее опасно", и эту опасность, по мнению сенатора, надо учитывать. В сложившейся ситуации первостепенным становится вопрос безопасности российских граждан, убежден Косачев. "И ранее, и тем более сейчас гражданская позиция каждого из тех, кто принял для себя решение прийти на участки в этой стране, заслуживает всемерного уважения как акт личного мужества и высшей степени патриотизма вне зависимости от политической позиции", - отметил глава международного комитета СФ.

Он добавил, что до сегодняшнего дня по дипломатической линии из Киева официально подтверждали, что голосование на выборах президента России для российских граждан возможно и может быть организовано без препятствий, с соблюдением условий безопасности.

В пятницу глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что граждан РФ, за исключением лиц с дипломатическим статусом, не будут пускать в российские диппредставительства для голосования на выборах президента РФ 18 марта. Аваков также проинформировал, что в пятницу в МВД был вызван временный поверенный в делах РФ на Украине, до его сведения была доведена эта официальная позиция украинской стороны.