Постпред РФ в Вене: "шестерка" и Иран подтвердили, что ядерная сделка остается в силе

ВЕНА, 16 марта. /ТАСС/. Участники заседания Совместной комиссии Ирана и международной "шестерки" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) на уровне политических директоров подтвердили, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана полностью остается в силе. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, который возглавлял на совещании российскую делегацию.

"Все участники, включая американцев, подтвердили, что план действий полностью остается в силе. Но это на сегодняшний день, а что касается перспектив, то ничего конкретного и определенного американцы сказать не смогли. Что касается остальных участников, то они однозначно подтвердили свою приверженность этому соглашению", - проинформировал дипломат.

Механизмы СВПД работают

По словам постпреда, на заседании были рассмотрены проекты, которые осуществляются в соответствии с планом действий. "Эта дискуссия и обмен информацией подтвердили, что механизмы СВПД жизнеспособны и неплохо работают", - отметил он.

Ульянов подчеркнул, что "наиболее ярко это проявляется в российско-иранском взаимодействии по перепрофилированию бывшего ядерного объекта в Фордо на производство стабильных изотопов в медицинских и промышленных целях". "Проект продвигается успешно, он непростой, но прогресс есть и перспективы очень неплохие", - сказал собеседник агентства.

Выполнение СВПД

США не выполняют в надлежащем объеме свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В частности, Вашингтон давно запугал санкциями международный бизнес и отказывается выдавать лицензию на поставку Ирану самолетов Boeing, заявил Ульянов.

"Мы воспользовались этой встречей для того, чтобы изложить наши жесткие оценки той ситуации тревожной, которая сейчас складывается вокруг СВПД. Особенно это касается неопределенности в отношении будущего этого соглашения. В совокупности есть все основания говорить, что США не выполняют свои обязательства в достаточной мере", - заявил постоянный представитель РФ.

США следует подумать и просчитать последствия их одностороннего выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе или полного слома этой договоренности, поскольку разумной альтернативы этому плану нет. Об этом заявил Михаил Ульянов.

"Никакой разумной альтернативы этому плану [СВПД] нет. Можно его сломать, но тогда мы вернемся во времена пятилетней или десятилетней давности, или даже в еще более худшую ситуацию, когда на пустом месте без всякого повода ценное достижение оказалось бы вдруг разрушенным непонятно ради чего. Наверное, американской стороне нужно 10 раз подумать и просчитать последствия, которые, наверняка, при трезвом анализе энтузиазма у американской стороны не вызовут", - отметил Ульянов.

13 октября 2017 года президент США Дональд Трамп изложил новую, более жесткую стратегию США по отношению к Ирану. Он отказался подтвердить выполнение Исламской Республикой соглашения по ядерной программе и пообещал добиваться внесения в него изменений, иначе, по его утверждению, США прекратят свое участие в СВПД.

Экстерриториальные санкции США

По словам постпреда, на заседании очень много внимания было уделено экономической составляющей плана, в рамках которого помимо ядерной части, которая связана с определенными обязательствами Ирана, присутствует и экономическая. Иранцы, выполняя свои обязательства, имеют все основания на получение в ответ торгово-экономических дивидендов, подчеркнул собеседник агентства.

"Ситуация в этой сфере неблагополучная, и связано это главным образом с тем, что международный бизнес запуган американцами, которые по всякому поводу прибегают к использованию экстерриториальных санкций. Бизнесу нужны гарантии, в отсутствие которых процесс взаимодействия с иранцами замедляется, осложняется, а то и вообще не получает развития, - отметил Ульянов. - Все участники, мы, КНР и европейцы говорили, что такая ситуация ненормальная и требует исправления".

"Вот наиболее яркий пример, которому было особо уделено внимание: на протяжении 20 месяцев американские компетентные власти не выдают лицензию на поставку в Иран самолетов Boeing. Это яркий пример несоблюдения американских обязательств, яркий пример нарушения буквы и духа СВПД. И так по многим направлениям. Американцы оправдывались и ссылались на различные обстоятельства, от политических до бюрократических, но все это звучало неубедительно", - рассказал российский дипломат.

Вместе с тем Иран демонстрирует прямо противоположную картину и добросовестно выполняет все, что от него требует. "Иранцы и их послужной список совершенно чист, что было подтверждено в очередном, 10-м докладе МАГАТЭ", - констатировал Ульянов.

Совместная комиссия

Участники Совместной комиссии на уровне политических директоров Ирана и "шестерки" на регулярной основе один раз в квартал собираются на заседания в Вене, чтобы обсудить весь спектр вопросов, связанных с выполнением СВПД. Председательствует на встречах по поручению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини генеральный секретарь внешнеполитической службы Европейского союза Хельга Шмид. Предыдущее заседание состоялось 13 декабря 2017 года. Россию на заседании 16 марта этого года представлял новый постпред РФ в Вене Ульянов.

СВПД был согласован Тегераном и шестью мировыми державами в 2015 году и в январе 2016 года вступил в стадию реализации. Он предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Исламская Республика обязалась ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с начала реализации СВПД на регулярной основе констатирует, что Иран соблюдает свои обязательства и не направляет на военные программы ядерные материалы, заявленные в соглашении о гарантиях. Организация также призывает других участников ядерной сделки выполнять свои обязательства, поскольку соглашение имеет важное значение и она не хочет аннулировать его или прибегать к другим вариантам. При этом генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано подчеркивает, что ядерная деятельность Тегерана находится под самым строгим в мире контролем и подвергается жестким проверкам.