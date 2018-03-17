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Наблюдатели из Германии и Норвегии будут работать на выборах в Крыму

Политика
17 марта, 10:34 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 17, марта. /ТАСС

Наблюдатели посетят Севастополь, Бахчисарай и Бахчисарайский район, а также Симферополь и Симферопольский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Международные наблюдатели из Германии и Норвегии будут работать на выборах президента России в Крыму и Севастополе 18 марта. Об этом ТАСС сообщил в субботу заместитель председателя комитета регионального парламента по межнациональным отношениям, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

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Всего на президентские выборы в Крым приедут свыше 40 международных наблюдателя из 20 стран. Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов ранее сообщил журналистам, что самой многочисленной группой международных наблюдателей станет делегация из Франции. На данный момент власти ожидают 24 наблюдателей из этой страны.

"Я вчера встретил [главу фракции Левой партии в парламенте города Квакенбрюк] Андреаса Маурера и журналиста из немецкой газеты [оба зарегистрированы в качестве международных наблюдателей]. Сегодня встречаю еще двоих [наблюдателей] из Норвегии", - рассказал Гемпель.

По его словам, маршрут пребывания наблюдателей в день голосования начнется с Севастополя. "Завтра с утра мы выедем в Севастополь, от туда заедем в Бахчисарай и Бахчисарайский район, потом в Симферополь и Симферопольский район", - уточнил Гемпель

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. В Крыму будут открыты 1 206 тыс. избирательных участков. В списках избирателей - 1,483 млн человек.

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