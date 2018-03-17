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На выборах президента РФ будут работать более 107 тыс. независимых наблюдателей

Политика
17 марта, 11:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Федеральный координатор НОМ Алена Булгакова отметила, что в планах в ближайшее время довести количество наблюдателей до 110 тыс.

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МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Более 107 тыс. наблюдателей от ассоциации общественных наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) будут работать на выборах президента РФ 18 марта. Об этом рассказал в субботу на пресс-конференции в ТАСС федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев.

"В нашей системе на данную минуту зарегистрировано 107 287 человек, то есть это те наблюдатели, которые выйдут на избирательные участки", - сказал Коломойцев.

Другой федеральный координатор НОМ Алена Булгакова отметила, что в планах в ближайшее время довести количество наблюдателей до 110 тыс. "Мы уверены, что в ближайшее время на портале nom24.ru будет зарегистрировано более 110 тыс. наблюдателей. Надеемся, что такой цифры нам удастся достичь до дня голосования", - сказала Булгакова.

НОМ является крупнейшей в России сетью независимых наблюдателей, работа которой направлена на формирование качественно новой инфраструктуры для обеспечения честных и прозрачных выборов.

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