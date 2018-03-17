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Российские и международные наблюдатели договорились о совместной работе на выборах

Политика
17 марта, 12:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Наблюдатель из США Клайн Престон отметил, что договоренность говорит о "честности и порядочности общественного наблюдения на выборах президента России"

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МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Сеть общественных наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) и независимые международные наблюдатели договорились о сотрудничестве на выборах президента РФ 18 марта. Об этом сообщил в субботу ТАСС федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев.

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"Мы договорились о сотрудничестве с независимыми международными наблюдателями, надеемся, что наше сотрудничество окажется полезным как для нас, так и для иностранцев", - рассказал Коломойцев. По его словам, договоренность о сотрудничестве является "шагом вперед для всех общественных наблюдателей".

Наблюдатель из США Клайн Престон отметил, что договоренность говорит о "честности и порядочности общественного наблюдения на выборах президента России". "Мы подписали декларацию о нашем сотрудничестве с НОМ, искренне надеемся на взаимное сотрудничество", - подчеркнул он.

Более 200 международных наблюдателей были аккредитованы по приглашению общественных организаций Центризбиркомом для работы на выборах президента РФ.

НОМ является крупнейшей в России сетью независимых наблюдателей, работа которой направлена на формирование качественно новой инфраструктуры для обеспечения честных и прозрачных выборов.

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