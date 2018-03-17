Наблюдатели НОМ предупреждают о попытках провокаций на выборах президента РФ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Координаторы сети независимых наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" Елена Бабченкова и Роман Коломойцев предупредили о возможных провокациях и заведомо ложных сообщениях о нарушениях в день голосования по выборам президента РФ, раскрыв приемы, к которым могут прибегнуть фальсификаторы для создания видимости нарушений. Об этом координаторы НОМ заявили в субботу в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Уже исходя из того количества сообщений о нарушениях, которые мы получили, мы можем сказать: да, конечно, будет фейк, конечно, будут провокации", - сказала Бабченкова.

По ее словам, недавно в интернете была распространена информация о том, что в день голосования возможны так называемые массовые карусели - незаконное неоднократное голосование групп граждан, голосующих не по месту регистрации и перемещающихся от одного избирательного участка к другому. "Мы считаем, что эта информация полностью не соответствует действительности", - заявила она. Координатор НОМ пояснила, что система организации голосования по месту нахождения исключает возможность такого рода нарушений на выборах.

Коломойцев сообщил, что готовится провокация, связанная с удалением наблюдателей с избирательных участков, которые придут без направлений от партий, кандидатов или общественных палат. "Готовятся такие фейковые наблюдатели, которые будут приходить [без направлений], их будут выводить, чтобы создавать такую картинку, что наблюдателей выгоняют с участков", - утверждает он.

Координатор также предположил, что в качестве нарушений на выборах будут пытаться представить очереди на избирательных участках. "Мы готовимся к тому, что, например, будут очереди на избирательных участках трактоваться как "нагон" избирателей, как давление на избирателей", - сказал он.

Елена Бабченкова в этой связи указала на то, что в качестве нарушений могут представить организацию автобусных маршрутов для жителей из удаленных от избирательных участков мест. "Многие начинают фотографировать автобусы и говорить, что это массовый подвоз избирателей. Незаконным является, если подвоз организован кем-нибудь из кандидатов или доверенными лицами", - указала она.

Координаторы НОМ прокомментировали появление в субботу в интернете фотографий заготовленных проектов решений избиркомов о запрете членам комиссий, наблюдателям и журналистам пользоваться телефонами на избирательных участках. "Я думаю, действительно, это сообщение из каких- то прошлых выборов, такие факты были, но они [были] точечные, несистемные. Конечно, это незаконно [запрещать пользоваться мобильными телефонами], если вдруг такие факты появятся, мы обязательно подадим жалобу в ЦИК", - заверил Роман Коломойцев.

На выборах будут работать десятки тысяч наблюдателей - как от кандидатов и партий, их выдвинувших, так и от федеральной и региональных общественных палат. Кроме того, на выборы аккредитованы почти 1,5 тыс. международных наблюдателей.