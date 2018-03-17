Наблюдатель: законодательство РФ полностью обеспечивает права избирателей и кандидатов

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Законодательство РФ полностью обеспечивает права как кандидатов в президенты, так и избирателей. Такое мнение высказал в субботу член Сената Казахстана Бакытжан Жумагулов, представляющий делегацию наблюдателей республики на выборах президента РФ на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

"Мы изучили законодательство и пришли к выводу, что законодательство позволяет гражданам РФ полностью реализовать избирательное право, а также дает право каждому кандидату полностью реализовать свои возможности", - сказал он.

Среди положительных изменений избирательного законодательства он отметил отмену открепительных талонов. "Теперь практически невозможно одновременно проголосовать в двух местах, это тоже направлено на то, чтобы максимально открыто прошли выборы, и у нас никаких сомнений в этом на сегодня нет", - добавил Жумагулов.

На выборах будут работать десятки тысяч наблюдателей - как от кандидатов и партий, их выдвинувших, так и от федеральной и региональных общественных палат. Кроме того, на выборы аккредитованы почти 1,5 тыс. международных наблюдателей.