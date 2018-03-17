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Глава зарубежной ТИК: запрет Украины на голосование россиян вряд ли понравится Европе

Политика
17 марта, 17:46 UTC+3

Василий Волков признал, что на Украине с голосованием россиян сложилась непростая ситуация

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Здание посольства РФ в Киеве

Здание посольства РФ в Киеве

© EPA/ROMAN PILIPEY

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Европа вряд ли положительно оценит действия украинских властей, которые намерены не допустить граждан России на избирательные участки в посольстве и консульствах в день выборов президента РФ 18 марта. Такое мнение высказал в субботу председатель территориального избиркома, руководящего деятельностью участковых избирательных комиссий за рубежом, Василий Волков.

"Мы все-таки надеемся, что Украина и ее власти будут разделять те ценности европейские, куда они стремятся так активно. Вряд ли понравится Европе такой подход Украины, когда они заявляют, что не дадут возможности проголосовать нашим гражданам на Украине", - сказал он журналистам.

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Волков признал, что на Украине с голосованием россиян сложилась непростая ситуация. "Честно говоря, не укладывается в голове, что можно просто попрать международные права, конвенции, договоры, соглашения на эту тему", - отметил он.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что граждан РФ не будут допускать в российские диппредставительства для голосования на выборах президента РФ 18 марта. Он написал на своей странице в Facebook, что режим охраны российских дипломатических учреждений на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - "не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах".

Посольство России в Киеве сообщило, что направило в МИД Украины ноту с требованием обеспечить российским диппредставительству и генконсульствам возможность беспрепятственно выполнять возложенные на них функции по организации и проведению выборов. Посольство заявило также, что со своей стороны примет все необходимые меры, чтобы в день голосования избирательные участки в российских загранучреждениях на Украине были открыты.

Член ЦИК России Василий Лихачев сообщил ТАСС, что подобного рода ситуации нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и иммунитетах 1961 года и двустороннюю конвенцию о консульском взаимодействии Москвы и Киева. Голосование граждан России на выборах президента будет организовано на четырех участках: в посольстве РФ в Киеве и консульствах в Одессе, Харькове и Львове. Как сообщил ранее Лихачев, на консульском учете на Украине состоит 72 тыс. российских граждан.

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